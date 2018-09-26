Более 40 студентов из Японии приехали в Ульяновск на Российско-японский молодежный форум

УЛЬЯНОВСК, 26 сентября. /ТАСС/. Российско-японский молодежный форум открылся в среду в Ульяновске. Для участия в мероприятии в город прибыли более 40 японских студентов, сообщила журналистам во время церемонии открытия министр молодежного развития региона Ирина Лукьянова.

"Ребята из высших учебных заведений Японии приехали к нам <…> В форуме принимают участие 46 студентов из высших учебных заведений [Японии] и пять взрослых представителей делегации из Японо-российского центра молодежных обменов и 50 наших ребят из двух опорных вузов Ульяновска", - сказала она.

Генеральный секретарь Японо-российского центра молодежных обменов Ясушиге Окимото отметил в беседе с журналистами, что на форуме будут обсуждаться четыре темы, решение которых необходимо для дальнейшего развития отношений двух стран. "Первая - это экономика, развитие малого и среднего бизнеса, вторая - здоровье и спорт, третья - японский язык в России и русский язык в Японии, четвертая - сохранение традиций стран", - уточнил он.

В четверг для участников форума подготовлена деловая программа. На площадках трех вузов Ульяновска пройдут круглые столы, форсайт-сессии и экскурсии. Образовательная программа включает четыре секции: "Спорт и здоровый образ жизни", "Развитие сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства", "Русский язык в Японии и японский язык в России", "Сохранение и популяризация национальной культуры".

Российско-японский молодежный форум проходит в Ульяновске под эгидой перекрестного Года России и Японии с целью развития молодежного сотрудничества между странами.

Открытие форума состоялось 24 сентября в МГИМО МИД России. Планируется, что до 29 сентября в нем примут участие 150 представителей студенческой молодежи из России и Японии. Ульяновск выбран одной из трех площадок форума наряду с Москвой и Рязанью. Мероприятия в регионе пройдут с 26 по 28 сентября.