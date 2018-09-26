Псковские власти направят в 2018 году на ремонт дорог вдвое больше средств

ПСКОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Почти 300 млн рублей получил Псков на ремонт дорог в 2018 году. Это в два раза больше, чем было выделено на дорожные работы год назад, сообщила в среду пресс-служба муниципалитета по итогам заседания очередной сессии, на которой депутаты утвердили соответствующие поправки в бюджет города.

"Псков получил сумму на ремонт дорог в размере почти 300 млн рублей. План работы уже согласован, определена адресная программа. Глава Пскова Иван Цецерский выразил сожаление, что средства поступили на полгода позже, чем хотелось бы. Теперь часть работ придётся переносить на следующий год, чтобы избежать транспортного коллапса и соблюсти нормы по укладке асфальта", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в муниципалитете, сначала на дорогах Пскова будут проведены подготовительные работы, будет уложен бордюрный камень, снят верхний слой асфальта. Укладывать новое дорожное покрытие власти планируют при температуре воздуха не ниже пяти градусов тепла.

"Всем службам важно четко спланировать график ремонта и ограничения движения, чтобы не допустить транспортного коллапса: в прошлом году на ремонт было направлено 150 млн рублей, и это было очень заметно для автовладельцев, а в этом году объем работ будет еще больше", - приводит пресс-служба слова главы Пскова.

На днях активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области опубликовали рейтинг автодорог регионального и местного значения, которые требуют срочного ремонта. Рейтинг был составлен на основе мнений пользователей интернет-ресурса проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". По данным ОНФ, жители Псковской области на данный момент нанесли на карту "убитых" дорог более 350 объектов, общая протяжность которых составляет порядка 440 км. В Пскове, по подсчетам активистов, насчитывается почти 220 проблемных дорог.