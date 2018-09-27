В Петербурге после снижения уровня воды открыли дамбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Затворы Комплекса защитных сооружений города (КЗС) открыли в Санкт-Петербурге ранним утром в четверг после того, как уровень воды начал отступать от опасных значений. Как сообщили ТАСС в пресс-службе дирекции КЗС, возможно повторное закрытие дамбы на фоне ожидаемого подъема уровня воды.

"В 00:30 мск начали [открывать затворы], в 01:30 мск открыли С1 (судопропускные сооружения, которые служат для беспрепятственного прохода судов в петербургский порт), пошли паромы пассажирские. Вообще затворы водопропускных сооружений открыли в 05:00, но сейчас сохраняется сложная обстановка из-за сильного западного и северо-западного ветра, и мы - в режиме ожидания на второй пик. Возможно, что еще раз закроем [дамбы]", - отметили в пресс-службе, не уточнив, когда именно ожидается подъем воды.

По данным дирекции КЗС, судоходство по каналу минимизировано из-за сильного ветра. "Мы знаем, что паром "Принцесса Анастасия" прошел", - уточнили в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы на водомерном пункте "Горный институт" составил 179 см Балтийской системы высот в 05:50 мск в четверг. По данным на 10:00 мск, он опустился примерно до 130 см. На протяжении дня подъема уровня воды не ожидается. "Ветер будет сохраняться, но вода будет медленно уходить", - сказал он, добавив, что уровень воды, тем не менее, будет оставаться высоким, и что синоптики внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что дамбы закрыли утром 26 сентября в связи с угрозой наводнения на фоне сильных дождей и усиления юго-западного ветра в прибрежных районах до 23 м/с. Максимальный уровень воды в акватории Невской губы ожидался в полночь, по расчетам специалистов, он должен был достигнуть отметки от 185 до 191 см Балтийской системы высот, затворы планировалось открыть в 02:00-04:00 мск 27 сентября.

Очевидцы в социальных сетях сообщили о многочисленных случаях падения деревьев, дорожных знаков, светофоров и рекламных конструкций из-за сильного ветра. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в утренние часы в четверг в городе наблюдалось подтопление пирсов и причалов, расположенных ниже уровня проезжей части. По прогнозу синоптиков, в четверг в Санкт-Петербурге его порывы будут достигать 15-20 м/с, а в прибрежных районах - до 23 м/с, местами ожидается кратковременный дождь.