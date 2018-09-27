Псковские власти будут пополнять дорожный фонд за счет штрафов за нарушение ПДД

ПСКОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Псковские власти будут направлять штрафы за нарушение правил дорожного движения в дорожный фонд Псковской области. Соответствующее решение в четверг приняли депутаты регионального парламента.

"За 34 [депутата], единогласно, закон принимается", - объявил на сессии спикер Александр Котов.

Ранее сообщалось, что в нормативном состоянии в Псковской области находится лишь 29% региональных трасс. Региону требуется около 60 млрд рублей, чтобы отремонтировать все дороги. Однако, областному бюджету не под силу выделить такую сумму на ремонт проезжих частей.

Как пояснили ТАСС в госкомитете региона по транспорту, благодаря принятому закону в дорожный фонд Псковской области ежегодно будет поступать дополнительно порядка 100 млн рублей. "За полгода мы собираем порядка 50 млн рублей штрафов [за нарушения ПДД], то есть за год это порядка 100 млн рублей. Раньше эти средства направлялись в бюджет области, а теперь будут сразу направляться в дорожный фонд", - сказал собеседник агентства.

Расходы дорожного фонда Псковской области в 2018 году превысят 5 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем было выделено в прошлом году. По планам властей, средства дорожного фонда в этом году пойдут на ремонт региональных и муниципальных дорог, а также на реконструкцию мостов и на реализацию проекта по строительству объездной дороги вокруг Пскова.

В этом году администрация региона планирует завершить начатую в прошлом году реконструкцию сельских дорог в Порховском и Великолукском районах. Кроме того, в текущем году будут реконструированы участки автодорог в Псковском, Дновском и Куньинском районах.