Засуха не помешала. На Северном Кавказе смогли минимизировать потери урожая

В нескольких республиках урожай и вовсе оказался выше прошлогоднего — не только из-за еще более жестких погодных условий летом 2017-го, но и благодаря использованию современных технологий. Кроме того, на Северном Кавказе рассчитывают на хороший урожай овощей и фруктов и уже рассчитывают использовать земли, не подходящие для выращивания зерновых, под разбивку новых садов.

ТАСС, 27 сентября. Летняя засуха нанесла ощутимый урон урожаю в регионах Северного Кавказа — на Ставрополье погибло до 20% урожая зерновых, а в Чечне из-за погодных условий в 11 районах вводился режим ЧС. Убытки чеченским сельхозпроизводителям обещают компенсировать из бюджета, при этом в минсельхозах регионов СКФО уверяют, что аграриям в целом удалось справиться с ситуацией и свести возможные потери к минимуму.

На Ставрополье, которое традиционно занимает третье место в стране по производству зерна, жаркая погода в этом году установилась еще до начала уборки зерновых. С конца мая температура превышала климатическую норму в большинстве районов края, из-за чего особенно пострадали восточные территории.

В результате аграрии в этом году собрали 8,15 млн тонн зерна — на 1 млн тонн меньше, чем год назад. В настоящее время в регионе еще продолжается уборка кукурузы, однако общий урожай зерновых культур, по предварительным подсчетам, будет меньше прошлогоднего на 20% (в 2017 году общий урожай зерновых превысил 10 млн тонн — прим. ТАСС).

"Районы на границе с Краснодарским краем, находящиеся в лучшей почвенно-климатической зоне, получили свой стандартный средний урожай. Снижение прошло больше в центре, на востоке края, где наблюдались более жесткие климатические условия. Благодаря внедряемым технологиям мы не провалились [по объему урожая] на 30-40% — это великолепный результат", — сказал ТАСС министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

В Чеченской Республике, где в этом году из-за засухи в 11 районах был введен режим ЧС, посевы пострадали почти на 12 тыс. га. "Конечно, удалось минимизировать ущерб, мы не смогли побить свой прошлогодний рекорд по урожаю (в 2017 году в республике был собран самый большой за последние 20 лет урожай зерновых — 420 тыс. тонн — прим. ТАСС), но республика собрала урожай на 40 тыс. тонн больше целевого индикатора Министерства сельского хозяйства РФ", — сказал ТАСС директор департамента растениеводства и механизации Чеченской Республики Хамид Шамурзаев.

По его словам, аграрии, чьи посевы пострадали от засухи, получат компенсации из федерального бюджета. "Нами были собраны материалы по ущербу, экспертная оценка полностью его подтвердила и сейчас идет работа над оказанием поддержки пострадавшим аграриям. Экспертиза Минсельхоза России подтвердила ущерб на 1 млрд 300 млн рублей", — пояснил он.

Длительная засуха нанесла значительный ущерб и аграриям Дагестана. "Начиная с апреля не выпало ни одного миллиметра осадков на территории основных зерносеющих районах. В результате чего из 90 тыс. га озимых, посеянных под урожай текущего года, практически пришло в негодность около 15 тыс. га. Уборка озимых завершена, собрано более 170 тыс. тонн с площади 85 тыс. га, при урожайности 20,2 центнеров с га", — сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхозпрода республики, добавив, что последствия негативных погодных условий "не отразятся на ценах на продукцию дагестанских сельхозтоваропроизводителей".

Рост на низкой базе

Режим ЧС из-за засухи вводился в Ингушетии в прошлом году — тогда урожай погиб на площади около 17 тыс. га. В 2018-м, по словам замминистра сельского хозяйства региона Мухажира Албакова, погода была более благосклонна к аграриям.

"Общая цифра зерновых, которые собраны в регионе — порядка 62 тыс. тонн, тогда как в прошлом году эта цифра была на 2 тыс. меньше. Из-за непогоды у нас проблем не было, ситуация 2017 года не повторилась", — сообщил ТАСС Албаков, добавив, что около 60% урожая республики уходит на продажу в другие регионы, так как собственных мощностей для переработки и хранения зерна в республике нет.

Слова чиновника подтверждают и сами производители. "В прошлом году из-за засухи у меня сгорела 1 тысяча гектаров кукурузы, а это была вся моя кукуруза, и столько же подсолнечника. В начале весны, конечно, погода была скупой на осадки, но потом пошли дожди. Но я собрал 25 центнеров зерновых с гектара, когда по республике эта цифра составляет 26,2 центнера с гектара", — рассказал ТАСС руководитель одного из крупнейших сельхозпредприятий республики ГУП им. С. Осканова Руслан Муталиев.

О хорошем урожае, несмотря на природные катаклизмы, говорят и в Северной Осетии, где основной сельхозкультурой является кукуруза. По данным республиканского минсельхоза, к середине сентября убрано более 33,5 тыс. тонн кукурузы при урожайности 60 центнеров с га — вдвое больше, чем в это же время в прошлом году. Кроме того, картофель убран на 560 га — 13 тыс. 119 тонн, что почти в три раза больше, чем в прошлом году.