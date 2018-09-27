В Ленинградской области планируют создать второй лесосеменной центр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области разрабатывает проектно-сметную документацию создания второго лесосеменного центра в регионе. Ожидается, что он сможет обеспечить семенным материалом лесничества востока области, рассказал в петербургском пресс-центре ТАСС глава комитета Павел Немчинов.

"Мы готовим проектно-сметную документацию для того, чтобы направить в Рослесхоз, чтобы обосновать губернатору, что это необходимо - второй лесосеменной центр в Тихвине", - рассказал он.

Немчинов отметил, что необходимость создания центра связанна с тем, что на территории региона расположены два района лесодобычи. Лесничества, расположенные на востоке области, не могут пользоваться семенным материалом из уже существующего центра в Луге, так как формально он относится к другому району. К тому же создание второго центра снизит транспортные издержки лесничеств.

Идея создать лесосеменной центр именно в Тихвине связана с тем, что там уже на протяжении долгих лет работает специальный питомник, где специалисты работают над выращиванием деревьев. "В Тихвине старинная история с питомником, там один из богатейших питомников в Ленинградской области, там есть кадры, которые могут это все делать, и там есть исторически сложившаяся база", - уточнил Немчинов.

Он отметил, что планы по созданию центра могут быть реализованы в течение пяти-десяти лет.