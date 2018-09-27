Ремонт петербургского дома с трещиной на несколько этажей завершится в марте 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Ремонт дома на Зверинской улице в Санкт-Петербурге, где в июле этого года образовалась трещина в стене на несколько этажей, полностью завершится в марте 2019 года. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта города по итогам осмотра ремонтных работ.

"Первый этап ремонта планируется завершить к концу декабря, после чего жильцы первого этажа, которые сейчас проживают в маневренном фонде, смогут вернуться домой. Полностью ремонт будет завершен в марте 2019 года и домой вернутся жители других этажей", - сообщил представитель фонда. По данным оператора, в настоящее время выполнено около 20% запланированных работ.

6 июля из жилого дома на Зверинской улице, 20 в Петроградском районе были эвакуированы жильцы из-за обнаруженной в стене трещины, также просел пол и осыпалась штукатурка, произошло частичное обрушение кирпичной кладки несущей стены. Дом 1910 года постройки не был признан аварийным, переселение в маневренный коснулось только жителей пострадавших квартир.

Здание было включено еще в краткосрочный план капитального ремонта на 2016 год по устранению аварийности межэтажных перекрытий в нескольких квартирах, но из-за нежелания владельцев квартир переезжать в маневренный фонд на время ремонта подрядная организация смогла приступить к работам только в текущем году. Во время ремонта были обнаружены дополнительные повреждения в несущих продольных стенах, были эвакуированы жильцы. Специальная комиссия также обнаружила частичный разбор несущих стен на уровне первого и второго этажей, данные работы ранее не были согласованы владельцами. В августе был заключен договор с подрядной организацией на выполнение работ по капремонту аварийных строительных конструкций стоимостью 51,5 млн рублей.