Под Калининградом отремонтировали детский сад за счет средств резервного фонда президента

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Детский сад "Солнышко" открылся в городе Краснознаменске после ремонта в день воспитателя и всех дошкольных работников. На ремонт учреждения было выделено более 13,7 млн рублей из резервного фонда президента РФ, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.
"В день воспитателя и всех дошкольных работников, 27 сентября, состоялось открытие дошкольного образовательного учреждения "Солнышко" <...> В течение четырех месяцев в дошкольном учреждении проводились ремонтные работы за счет резервного фонда президента РФ", - говорится в сообщении.
Всего на ремонт было выделено более 13,7 млн рублей. В учреждении заменена кроля, утеплен фасад, создана доступная среда, переделана прогулочная территория, обеспечена антитеррористиечская защита учреждения. В детском саду работают 11 групп, которые посещает около 300 воспитанников, в том числе 81 ребенок в возрасте до трех лет. Самому младшему недавно исполнилось 1,4 года, уточнили в пресс-службе.
"Отрадно, что для обеспечения оптимальных условий образования наших детей выделяются средства из федерального бюджета. Это позволило нам в короткие сроки серьезно улучшить внешний вид, провести работы по устранению предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора и иных надзирательных органов", - отметила на церемонии открытии сада министр образования области Светлана Трусенева.
Она добавила, что за счет резервного фонда президента РФ к новому учебному году в области преобразились школы поселка Озерки Гвардейского городского округа, поселка Большаково Славского городского округа и поселка Железнодорожный Правдинского городского округа. В конце ноября свои двери для всех детей Гусевского городского округа откроет детско-юношеский центр в новом здании, где ранее располагалось офицерское казино.