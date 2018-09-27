В калужском национальном парке "Угра" за лето родились восемь детенышей зубра

ТАСС, 27 сентября. Поголовье зубров в национальном парке "Угра" в Калужской области пополнилось восьмью телятами, родившимися летом 2018 года, сообщил журналистам в четверг старший научный сотрудник парка Александр Рогуленко.

"Этим летом у нас в парке родилось восемь телят. Трое родилось в вольере, остальных заметили в фотоловушках. Точнее мы сможем сказать после зимнего единовременного учета зубров", - сказал он. В нацпарке уточнили, что это вдвое больше, чем в прошлом году.

Всего на территории Брянской, Калужской и Орловской областей обитает более 45% зубров от общего их количества в России, это порядка 600 особей. Животные могут свободно передвигаться по территории трех регионов. В июне 2018 году популяция зубров Калужской области пополнилась четырьмя взрослыми особями и тремя детенышами зубров, которых специально привезли из национального парка "Орловское полесье".

Национальный парк "Угра" создан в 1997 году для сохранения целостности природных и природно-исторических ландшафтов, уникальных и эталонных природных комплексов и объектов растительного и животного мира. Дипломом ЮНЕСКО в 2002 году территории был присвоен статус биосферного резервата. Разведением зубров здесь начали заниматься в 2001 году.

Зубр - единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после полного истребления из-за уничтожения мест обитания животных и неограниченной охоты. В России программа по восстановлению популяции этих животных реализуется с 1950-х годов.