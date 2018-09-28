Подводная "космическая" гонка. 55 лет назад флаг СССР установили на Северном полюсе

29 сентября 1963 года советская атомная подлодка К-181 впервые осуществила всплытие на Северном полюсе. Так началась история российского атомного подводного плавания в приполюсных районах

В сентябре 1963 года советская атомная подводная лодка К-181 проекта 627А "Кит" под командованием капитана второго ранга Юрия Сысоева впервые в истории подводного флота СССР всплыла на Северном полюсе. Моряки установили на льду мачту и подняли государственный и военно-морской флаги. Деталями и фактами об этом походе поделился с ТАСС председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ капитан первого ранга Игорь Курдин. Гонка подо льдом В 50-х годах, с момента появления первых атомных подводных лодок, между США и СССР началась своеобразная гонка, подобная космической, — кто первый пройдет подо льдами и всплывет на Северном полюсе. "Американцы и мы в качестве критерия оценки возможностей, кто на что способен, считали поход подо льдами Северного полюса наиболее сложной задачей. Американцы первыми дошли до полюса. Но всплыть там не смогли", — рассказывает Курдин. Этот поход совершила первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус" в августе 1958 года. "Оптимальное время для такого похода — август, когда лед имеет минимальную толщину. Наша попытка, первая и успешная, была в 1962 году на подлодке К-3 "Ленинский комсомол". 17 июля она всплыла в районе Северного полюса. Подчеркиваю, в районе. Затем несколько раз прошла подо льдами в точке Северного полюса, но всплыть там не могла, потому что толщина льда достигала от трех до пяти метров", — отметил Курдин.

Северный полюс — это то место, где стрелка компаса всегда указывает на юг. Самое сложное в этих походах — работа штурмана, потому что, начиная с определенных широт, перестают действовать нормальные гирокомпасы. Работа штурманского оборудования, навигационных комплексов сопряжена с определенными техническими трудностями именно в приполюсных районах. "Навигация осуществляется по так называемым квазикоординатам. И мы, и американцы плавать во льдах умеем, но они стрелять с полюса не могут, а мы — можем. Навигация, при всем их техническом оснащении, у них не может это обеспечить. Поэтому в те годы, конец 50-х — начало 60-х, задача была дойти любой ценой до полюса, всплыть и водрузить там свой флаг", — раскрывает сложность задачи капитан. Рекордная лодка К-181 К-181 построили менее чем за один год и спустили на воду 7 сентября 1962 года. Уже в следующем, 1963-м, году лодка вписала себя в историю мирового подводного флота. Под командованием капитана второго ранга Ю. А. Сысоева экипаж лодки преодолел подо льдами около 1000 морских миль и 29 сентября 1963 года вывел субмарину точно к полюсу. Рядом с ним, используя эхоледомер, моряки обнаружили полынью, в которой лодка и осуществила всплытие. Точно на широте 90 градусов были установлены Государственный и Военно-морской флаги СССР. "Подводная лодка К-181 — это тот же проект, 627А, что и К-3 "Ленинский комсомол". Была целая серия из 12 подводных лодок, К-181 была восьмой. Когда в январе 1963 года она вошла в боевой состав ВМФ, ее тут же начали готовить к походу на Северный полюс. Задача была поставлена четко — всплыть именно на Северном полюсе. Что она и сделала 29 сентября 1963 года", — пояснил Курдин. В тот день точка полюса была затянута льдом. Курдин рассказал, как подводники проламывали лед. "Там не было открытой воды, лед был порядка 40−50 сантиметров толщиной. Но подводные лодки могут проламывать такой лед. У нас есть два способа всплытия во льдах — это статический и динамический. Статический — когда лодка с дифферентом на корму медленно поднимается, упирается в лед носом и боевой рубкой, после этого промываются все цистерны, и лодка давлением взламывает лед толщиной до 1,5 метров".

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По словам Курдина, второй способ, динамический, используется только в экстренных случаях или при аварийной ситуации. "Динамическое проламывание — это когда лодка делает это с разгона. Тогда она может проломить и больше, но при этом не исключено повреждение лодки, поэтому способ используется только в аварийных случаях", — поясняет капитан. Героический экипаж "Ни для кого не секрет, что в том походе старшим на борту был командующий Северным флотом адмирал Владимир Афанасьевич Касатонов. Он и руководил всей экспедицией. Там же были политработники, офицеры штаба. Но самое главное — там были флагманские офицеры, штурманы и механики", — поделился подробностями об участниках исторического похода. В ходе экспедиции испытывался экспериментальный всеширотный навигационный комплекс "Сигма" и опытный образец приемоиндикатора, позволяющий принимать сигналы сверхдлинноволновой системы дальней навигации в подводном положении. "Там еще был заместитель командира третьей дивизии подводных лодок капитан второго ранга Валентин Павлович Рыков, который по совокупности за участие в испытаниях, единственный в ВМФ, получил звание Героя Социалистического Труда", — добавил собеседник.

Весь поход занял чуть более девяти суток. За это время атомоходом было пройдено 3464 мили. Обширные научные наблюдения, проведенные на корабле в период плавания, дали огромный материал для освоения Северного Ледовитого океана не только военным, но и гражданским специалистам. Командир лодки К-181 Юрий Александрович Сысоев за этот поход был в 1964 году удостоен звания Героя Советского Союза. Курьезы похода С этим путешествием также связан и ряд курьезов. Во-первых, на борту уже вышедшей в море К-181 был обнаружен матрос не из состава экипажа лодки. "Когда уже на лодке в море вышли, "зайца" нашли. Матрос, который помогал грузить продукты, спрятался где-то в трюме. Остался он там не случайно — уж очень хотелось ему попасть на полюс", — отметил Курдин. Таким образом, матрос совершил историческое путешествие вместе с экипажем. Второй случай произошел при всплытии на полюсе. "Штурман лодки, капитан-лейтенант Виктор Храмцов, впоследствии вице-адмирал, якобы случайно упал между льдом и лодкой. Потом он сказал, что специально как бы поскользнулся, чтобы стать единственным на тот момент человеком, который искупался на Северном полюсе", — добавил собеседник. Сохранение памяти По словам Игоря Курдина, уже несколько лет ветераны-подводники пытаются добиться увековечивания подвига экипажей и конструкторов первого проекта советских атомных подлодок. "Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", должна превратиться в плавучий музей. Все страны свои первые атомные подлодки переоборудовали в музеи, поскольку это памятник не только подводникам, но и кораблестроителям, конструкторам", — не без сожаления сообщил капитан.

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