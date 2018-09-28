Реликтовые рощи самшита. Как на Юге России их спасают в условиях законодательных преград

МАЙКОП, 28 сентября. /ТАСС/. Занесенная в Россию бабочка-вредитель — самшитовая огневка — за последние шесть лет уничтожила в Краснодарском крае, Адыгее и Абхазии практически все реликтовые рощи краснокнижного колхидского самшита, формировавшиеся на протяжении 15 млн лет. Опрошенные ТАСС экологи и ученые считают, что шансы спасти кавказские леса от полного исчезновения есть, в частности, в России для этого создают генетические питомники, саженцы из которых волонтеры высаживают в дикую природу. Однако эксперты убеждены, что для эффективной борьбы с вредителем необходимо менять федеральные законы, иначе все усилия экологов и волонтеров окажутся напрасными. Закон как препятствие Самшит колхидский произрастает на особо охраняемых природных территориях Адыгеи и Кубани, в основном, это земли Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского нацпарка. Но, согласно действующему законодательству, обрабатывать деревья препаратами против вредителей нельзя ни на особо охраняемых территориях, ни около водоемов. Но именно обработка — единственный способ спасти самшиты от огневки, уверены экологи и сотрудники лесничеств Кубани и Адыгеи.

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"Искусственно восстанавливать уничтоженные бабочкой-огневкой самшитовые рощи Северного Кавказа, если речь идет не о закрытых генетических резерватах, пока рано. И это связано с отсутствием нормативно-правовой базы по борьбе с вредителем в особо охраняемых природных территориях", — сказала ТАСС координатор лесных проектов отделения WWF России "Российский Кавказ" Елена Черкасова. Как сообщил агентству начальник Центра защиты леса Краснодарского края Валерий Щуров, для сохранения последних растущих в дикой природе колхидских самшитов деревья — там, где это позволяет законодательство, — опрыскиваются спецпрепаратами — иначе огневка просто их съест. По его данным, в 2014 году на Западном Кавказе было около 8,5 тыс. га самшитов, а сейчас, по самым оптимистичным подсчетам, — около 10 га. Есть надежда, что отдельные растения остались в Краснодарском крае на Лагонакском хребте, но к концу года огневка может уничтожит и их - эти самшиты не обрабатываются. "Как только защита сохранившихся популяций прекратится, самшиты будут заселены огневкой и объедены <…>. Чтобы самшит колхидский не исчез окончательно, нужно сохранять оставшиеся популяции любым способом. Потом брать материал и выращивать в питомниках <…>, там же накапливать посадочный материал. Если мы их вырастим и сразу же высадим, то самшит за полгода съест огневка", — поясняет начальник Центра защиты леса Кубани. По словам координатора лесных проектов отделения WWF России "Российский Кавказ", проблема принятия подобных решений на законодательном уровне решается очень сложно не только в России, но и во всем мире, так как требует очень быстрого и хорошо скоординированного взаимодействия властей всех уровней, научного сообщества, общественных организаций. Вопрос о внесении изменений в законодательство до конца года будет поднят экологами и рассмотрен на общественном совете при Росприроднадзоре, говорит Черкасова. Природное сокровище Самшитовая огневка (Cydalima perspectalis) была занесена в Россию из Европы с посадочным материалом для озеленения готовящегося к Олимпиаде Сочи. Сейчас горная Адыгея осталась единственным местом в России, где в дикой природе на площади 4,5 га силами экологов сохранен живой участок не уничтоженного вредителем самшитового леса, — это всего 1% от ранее произраставших на Кавказе самшитовых рощ.

Гусеница огневки (бабочки) на самшитовом дереве © Виталий Тимкив/ТАСС

На этом небольшом участке в прошлом году стартовал проект "Сохранение природных насаждений самшита колхидского". Саженцы хаотично рассаживаются на территории, примыкающей к месту естественного произрастания реликтового растения. Посадками занимаются экологи и студенты, а также владельцы именных сертификатов. Как пояснила ТАСС замдиректора НПЦ "Набу-Кавказ" Марина Авдиенко, стоимость саженца по сертификату — 500 рублей, и внести свой вклад в сохранение реликтового растения может любой желающий. Параллельно экологи проводят обработки генетического питомника от огневки битоксибациллином. По словам специалистов, этот препарат органического происхождения, эффективность которого составляет порядка 95%, действует избирательно — только на самшитовую огневку, и безопасен для человека и природы. "В общей сложности проведены уже три акции по высадке саженцев самшита в генетический питомник в дикой природе. Вот так началось возрождение самшитовых лесов в стране, а их площадь за последние полтора года увеличилась на 31% — до 5,5 га. До конца года планируем, что она достигнет 6 га. Мы рассчитываем спасти уникальный лес и делаем для этого все возможное, но для эффективной борьбы с бабочкой-вредителем необходимо также внести корректировки в федеральные законы", — сказала ТАСС менеджер проектов АНО "Центр природы Кавказа" Анна Манжетова. Создание питомников Чтобы самшит колхидский не исчез окончательно, нужно сохранять оставшиеся популяции любым способом, уверены эксперты. Один из очевидных — создание питомников для последующей высадки саженцев самшита в естественную среду, считает Щуров. Собственный питомник для выращивания саженцев самшитов 21 сентября открыло отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Российский Кавказ". Теплицы для маточной плантации самшита колхидского появились на территории лесного питомника Апшеронского лесхозтехникума в Краснодарском крае. Руководитель отделения Валерий Шмунк уточнил, что средства для проектирования и создания питомника удалось собрать за счет индивидуальных пожертвований, меценатами также выступили различные компании.

В Абхазии, куда огневка переселилась вслед Сочи, есть пока только один питомник по выращиванию самшита для возможностей восстановления утраченных лесов. Как сообщил ТАСС директор института экологии Роман Дбар, общественная организация "Апсабара" ("Природа") при методической поддержке Института экологии и финансовой помощи Программы развития ООН вырастила в теплицах из черенков порядка 6 тыс. корней колхидского самшита. Они будут высажены в дикой природе в местах, доступных для ухаживания за ними, и затем экологи вновь нарежут черенки для закладки новой партии. Сбор семян для лесовосстановления

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