На полную замену теплосетей Петербурга требуется до 60 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. На полную реконструкцию теплосетей Санкт-Петербурга требуется до 50-60 млрд рублей, что непосильно для городского бюджета и властям следует обратиться за помощью в федеральный центр. Такое мнение высказал ТАСС глава фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко после трагического случая, в результате которого из-за прорыва труб погибло два человека.

Инцидент с прорывом трубы произошел на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге в 28 сентября около 03:00 мск. В результате ЧП погибли два человека, которые находились в кафе в подвальном помещении. Кроме того, из-за прорыва провалился асфальт и было повреждено два автомобиля. По факту ЧП прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело.

"Состояние теплосетей в городе оставляет желать лучшего, потому что сети изношены, на полную их замену и реконструкцию требуются до 50-60 млрд рублей по некоторым подсчетам", - сказал ТАСС руководитель "Единой России" и член постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам петербургского парламента Александр Тетердинко. По его мнению, для городского бюджета такие траты непосильны. "Поэтому, возможно, надо ставить вопрос перед федеральным правительством о выделении Петербургу дополнительных субвенций из федерального бюджета", - сказал он.

Как отметил Тетердинко, проблема в обслуживании петербургских сетей заключается и в том, что часть коммуникаций принадлежит частной компании (АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"). Бизнесу, по мнению депутата, вкладываться в реконструкцию теплотрасс невыгодно.

"Эта организация не передает сети городу, ставит очень большие финансовые условия для передачи, которые для города неприемлемы <…> Это еще одна проблема, связанная с управлением теплосетями городскими в некоторых районах, если бы город сумел изыскать средства для их ремонта, то это положительно бы сказалось", - отметил член комиссии и добавил, что сейчас ремонт проводится по принципу "лоскутного одеяла", а не глобально, при этом износ - одна из ключевых проблем городских коммуникаций.

Заместитель председателя профильной комиссии заксобрания Петербурга Борис Вишневский в беседе с ТАСС также отметил, что программы ремонта сетей требуют более тщательной проработки. "Возможно, надо пересматривать программы ремонта, чтобы не возникали ситуации, когда где-то что-то перекладывают постоянно и непонятно, есть ли в этом необходимость, а на какие-то участки не хватает и возникают вот такие аварии", - сказал он.

Проблема финансирования реконструкции

Власти Петербурга при этом несколько лет ищут решение проблемы недофинансирования инвестиционной программы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая на 25% принадлежит городу и 75% - компании ТГК-1 (входит в Газпром энергохолдинг). Она обеспечивает передачу около 45% тепловой энергии в городе.

По данным аппарата вице-губернатора Игоря Албина, в замене нуждаются почти половина из 2,5 тыс. км сетей. При финансировании мероприятий инвестпрограммы за счет собственных средств объемы реконструкции сетей в 2019-2023 годах составят в среднем 19 км в год.

При предоставлении компании бюджетных инвестиций в 2019 году будут реконструированы более 30 км сетей, в 2020 году - более 50 км, в 2021 году - 70 км тепловых сетей. Сейчас комитет по энергетике и инженерному обеспечению предлагает выделить на 2019 год 2,5 млрд руб. в виде бюджетных инвестиций, чтобы затем посредством допэмиссии увеличить долю акций до 30,54%.

Всего на ближайшие три года предлагается выделить 9 млрд руб. из бюджета Петербурга на реконструкцию сетей компании с возможностью доведения доли города до 100% акций. Одновременно обсуждается вопрос выкупа акций и их мены. При этом бюджет на ближайшие три года еще только предстоит утвердить в заксобрании.