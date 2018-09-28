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В Центральную Россию в предстоящие выходные придут заморозки, дожди и сильный ветер

В Белгородской, Ивановской и Тамбовской областях на ближайшие двое суток объявили штормовое предупреждение
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют заморозки, сильный ветер и дожди на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО) в предстоящие выходные дни, сообщили в пятницу ТАСС в региональных гидрометцентрах и пресс-службах областных управлений МЧС.

Так, в Тверской области в ночь на 30 сентября ожидается до минус 3 градусов, в Брянской - до минус 2, в Белгородской, Ивановской и Тамбовской областях на ближайшие двое суток объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра до 16-18 м/с. Штормовые предупреждения из-за сильного дождя и порывистого ветра до 18 м/с, которые ожидаются 29 и 30 сентября, объявлены в Белгородской и Ивановской областях. В Тамбовской области ожидаются порывы ветра до 16 м/с, дожди и к понедельнику резкое похолодание. "В начале следующей недели в регион придут заморозки, ночью температура воздуха опустится ниже нуля градусов", - сообщили в областном гидрометцентре.

В Ярославской области в ночь на субботу прогнозируется сильный дождь, температура воздуха будет близка к нулю, возможен мокрый снег. В Брянской, Калужской и Тверской областях в ночь на воскресенье ожидаются заморозки до минус 2-3 градусов, сообщают в региональных гидрометцентрах. В Твери из-за дождей в пятницу произошли перебои в работе нескольких светофоров, на дорогах наблюдаются пробки. В управлении ГИБДД по региону сообщили, что инспекторы помогают регулировать движение на основных перекрестках.

Непогода - шквалистый ветер и дождь - поставили под угрозу срыва участие авиации в торжествах в честь 75-летия освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков. "Участие авиации в военном параде будет зависеть от облачности. Решение будет принято утром в субботу", - сказали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

В Курской области температура воздуха опустилась до 3 градусов ночью и 10 градусов днем, из-за чего в пятницу стартовал отопительный сезон. "Подключение потребителей будет производиться поэтапно в течение нескольких дней", - отметил директор Курского филиала компании "Квадра" Александр Воронин.

В Тульской, Рязанской, Владимирской областях синоптики прогнозируют до плюс 12-13 градусов. В пятницу в Воронеже и Липецке - до плюс 18 градусов, и в начале недели, по данным областных гидрометцентров, ожидается до 20 градусов тепла.

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РоссияТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
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