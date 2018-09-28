Эксперты: регионам Арктики нужна помощь в развитии инфраструктуры и решении проблем ЖКХ

Специалисты также отмечают необходимость расширения Арктической зоны и создания стратегических макрорегионов, в том числе арктических

ТАСС, 28 сентября. Арктическим регионам России необходима помощь федерального центра в развитии транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры во избежание оттока населения, а также в решении застарелых проблем в жилищно-коммунальной отрасли. Такое мнение высказали в пятницу ТАСС представители власти арктических регионов и эксперты. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти будут уделять особое внимание развитию стратегических регионов, в которых существуют хронические накопленные диспропорции. Среди таких территорий он назвал Крым, Севастополь, Калининградскую область, Арктическую зону, Северный Кавказ и Дальний Восток. Транспортная доступность Как отметил врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, для Арктической зоны в первую очередь важны проекты, связанные с развитием транспортной инфраструктуры. "Для Ненецкого автономного округа, где полностью отсутствует на сегодня наземное сообщение с другими регионами страны, этот вопрос наиболее актуален. Здесь мы получаем поддержку федерального бюджета на строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск, это, пожалуй, самый капиталоемкий проект для нас, он осложнен необходимостью строительства сразу нескольких мостов. В безусловном приоритете развитие портовой инфраструктуры Северного морского пути, в том числе для бункеровки судов, что крайне важно для улучшения экономики перевозки грузов по этой транспортной артерии", - сказал ТАСС Цыбульский.

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Председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева считает, что для арктических регионов важен проект строительства железнодорожной магистрали "Белкомур", которая является уникальным транспортным коридором. Проект магистрали Белое море - Коми - Урал предполагает связать Урал с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. На необходимости строительства "Белкомура" настаивает и член совета Общественной палаты РФ, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор. "В обязательном порядке нужно продолжить строительство "Белкомура". Это позволит огромное количество грузов перемещать в сторону архангельского порта и значительное будет удешевление. Что касается вообще всего транспорта, то стоит вопрос о совершенно завышенных ценах на авиаперевозки. Если говорить о Певеке (Чукотка - прим. ТАСС) и Дудинке (Красноярский край - прим. ТАСС), то цены совершенно фантастические", - сказал Шпектор. Абсурдной, на его взгляд, является нынешняя ситуация, когда зачастую, чтобы попасть из Чукотки, Магадана, Якутска в соседний регион, нужно лететь через Москву. Внутренние авиарейсы и вся транспортная инфраструктура нуждаются в развитии. Отдельного внимания, по словам Шпектора, заслуживают дороги в арктических регионах, которые, на его взгляд, находятся в безобразном состоянии. "Арктические дороги - это совершенно другое строительство, которое требует замены грунтов, потому что там вечная мерзлота, там дороги более дорогостоящие. Ведь главное в дороге - это не асфальт или бетон, главное - это система дренажей", - сказал он. Развитие энергетики Другой важной составляющей развития Арктики является энергообеспечение. Наиболее подходящим источником энергии специалисты называют атомные станции малой мощности. Как рассказал в своем выступлении 27 сентября на арктическом форуме в Мурманске замгендиректора Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н. А. Доллежаля Александр Пименов, возобновляемые источники энергии в Арктике малоприменимы. "Все разговоры, что нас спасет солнечная и ветряная энергетика, - политические. Это малонадежная, прерывистая генерация, пока нет накопителей определенного уровня, толку не будет", - сказал он. Для обеспечения арктических проектов и Северного морского пути (СМП) нужны станции разной мощности. Это станции для локального энергоснабжения местных производств, станции местного уровня мощностью до 100 МВТ и более мощные региональные энергоузлы. "Уже сейчас надо заниматься следующим поколением станций. Это транспортабельные малые станции на газе, которые можно применять широко на всем СМП и в Арктическом регионе", - отметил Пименов. При этом уже созданы проекты различных атомных станций, которые могут располагаться на земле, под землей и на воде и себестоимость производства энергии на которых уже достаточно приемлема. "Атомная энергетика в Арктике безальтернативна. Основой должен стать опыт создания эксплуатации атомных судов", - сказал представитель Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Владимир Макаров. По мнению Шпектора, касаемо энергетики нужно исходить не из фантастических цифр, а из экономического обоснования - какая промышленность будет развиваться, какое количество населения. Важно, чтобы Минэнерго вместе с регионами посчитали мощности, которые необходимы для Арктики. Дорогая "коммуналка" Еще одна сфера, которая требует пристального внимания федеральных властей - это коммунальная инфраструктура. Например, в Воркуте Республики Коми власти и предприятия тратят колоссальные средства на содержание коммунальной инфраструктуры, которая была рассчитана на 250 тыс. жителей, при том что сейчас в городе проживают порядка 70 тыс. человек. По мнению мэра Воркуты Игоря Гурьева, помощь федерации помогла бы в решении еще одной проблемы, связанной с уплотнением города, переселением полупустых домов, на содержание которых муниципалитет направляет серьезные средства. "В прошлом году [Воркуте] было выделено 60 млн рублей из регионального бюджета на решение этой задачи, в этом году - 55 млн рублей. Постепенно решаем, но помощь федерального центра не помешала бы. Своих доходов у города меньше миллиарда, а расходов - 3,5 млрд рублей, более 2,5 млрд рублей составляют субсидии из республиканского бюджета", - пояснил мэр Воркуты.

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