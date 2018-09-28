В Петербурге началась масштабная реставрация памятника Николаю I на Исаакиевской площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Первая за всю историю комплексная реставрация памятника императору Николаю I, открытого летом 1859 года на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга, началась в пятницу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, специалисты начали устанавливать ограждения для проведения работ, которые не смогли начать накануне из-за штормового ветра.

"Вокруг памятника Николаю I сегодня начали устанавливать ограждения. Это будет первая за всю историю его комплексная реставрация", - сообщили в пресс-службе. По оценке специалистов, памятник находится в плохом состоянии, но масштаб предстоящих работ еще предстоит оценить, поскольку не сохранилось исторических чертежей.

На выполнение дополнительных обследований, реставрацию и ремонт фонарей и ограды, возведение силовых лесов для поддержания благоприятного температурно-влажностного режима и исключения дальнейшего разрушения памятника из бюджета выделено 50,8 млн руб. В первом полугодии 2019 года по результатам дополнительных обследований планируется выполнение проекта, предусматривающего максимальное сохранение аутентичных материалов, во втором полугодии - начало реализации проектных решений. Реставрацию предполагается продолжить в 2020 году.

Специалисты до сих пор не установили, каким точно образом памятник закреплен, поэтому только по результатам дополнительного научного исследования примут решение о демонтаже или проведении реставрации на месте. Для своего времени памятник считался техническим чудом: это была первая в Европе конная статуя, поставленная на две точки опоры (задние ноги коня).

Конная скульптура находится в аварийном состоянии: сквозная трещина на основании у подножия фигуры, утраты бронзы по месту трещин, заплаты. Поверхности барельефов имеют отдельные утраты деталей, а два передних фонаря у памятника со стороны Исаакиевского собора получили значительные повреждения в результате ДТП в 2014 и 2015 годах.

Памятник императору Николаю I является доминантой Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге и был торжественно открыт 25 июня (7 июля) 1859 года. Монумент создан архитектором Огюстом Монферраном при участии скульпторов Петра Клодта, Роберта Залемана, Николая Рамазанова по заказу Александра II в память об отце. Конная статуя представляет собой шестиметровую бронзовую скульптуру императора Николая I в кирасе и парадном мундире Кавалергардского полка, верхом на вздыбленном коне. На отливку статуи ушло около 1300 пудов (21,3 тонны) металла.