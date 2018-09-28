Глава Чувашии отменил режим ЧС, объявленный в республике в связи с засухой на полях

ТАСС, 28 сентября. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение об отмене режима ЧС на территории республики, который действовал в связи с засухой на полях. Это следует из текста документа, опубликованного на официальном сайте администрации главы республики.

"В связи с нормализацией погодных условий для ведения сельскохозяйственного производства <…> отменить с 27 сентября 2018 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Чувашской Республики <…>, введенный распоряжением главы Чувашской Республики от 27 июля 2018 года", - отмечается в распоряжении.

В распоряжении также говорится, что министерству сельского хозяйства Чувашской Республики, Государственному комитету Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами исполнительной власти необходимо продолжить реализацию плана мероприятий по снижению масштабов ущерба от чрезвычайной ситуации.

"Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов продолжить работу по выполнению планов мероприятий по оказанию помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от опасного метеорологического явления", - отмечается в документе.

Ранее ТАСС сообщал, что режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Чувашии в связи с засухой с 27 июля до особого распоряжения. Районным властям было рекомендовано утвердить планы мероприятий по оказанию помощи хозяйствам, пострадавшим от засухи. В районах также работали оперативные штабы по определению размера нанесенного ущерба и принятию необходимых мер.

Сообщалось, что причинами засухи стала жаркая погода во второй декаде июля. В этот период в республике установилась погода со средней температурой плюс 21-21,5 градуса. Это выше климатической нормы на 2-2,5 градуса. Запас влаги на территории практически всей республики был меньше средних многолетних значений.