Автоподходы к Крымскому мосту откроют для фур 1 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Дорожные службы с 1 октября 2018 года отменили временное ограничение движения фур по автомобильному подходу к Крымскому мосту, который был введен в эксплуатацию в мае 2018 года. Это следует из приказа государственного комитета дорожного хозяйства Крыма, размещенного в пятницу на сайте ведомства.

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Автомобильный подход к Крымскому мосту в Керчи - это один из ключевых элементов создаваемой транспортной системы полуострова. Он соединит Крымский мост со строящейся федеральной трассой "Таврида", обеспечив возможность комфортного перемещения для всего автотранспорта, направляющегося через Керченский пролив и обратно на материковую часть РФ. Ограничения движения фур по подходу действовали с мая 2018 года.

"В связи с окончанием 1 октября временного ограничения движения грузовых транспортных средств [массой более 3,5 тонны по автомобильному подходу в Керчи]… приказ государственного комитета… "О введении временного ограничения движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Крым" признать утратившим силу. Установить, что изменения в соответствии с настоящим приказом вступают в силу с 1 октября", - говорится в документе.

Ранее глава Росавтодора Роман Старовойт сообщал, что сохраняются планы открыть Крымский мост для большегрузов с 1 октября. Сейчас по нему, так же как и по автоподходам, могут ездить легковые автомобили и автобусы. Сейчас поставки грузов в Крым из других регионов России ведутся через Керченскую паромную переправу, а это дольше и дороже.

По данным Росавтодора, к открытию моста для фур специалисты провели работу по устройству верхнего слоя асфальтобетона на автомобильном подходе со стороны Керчи и обустроили стационарные досмотровые комплексы, которые должны быть введены в эксплуатацию 1 октября.

Специалисты, ориентируясь на грузовые потоки через Керченскую паромную переправу, полагают, что в сутки по мосту смогут проезжать порядка 700 фур и более.