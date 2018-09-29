Архивные документы об истории освоения Севера представили на форуме в Норильске

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Архивные документы по истории освоения Севера, которые ранее не публиковались, представили на Всероссийском междисциплинарном форуме "Читаем Север" в городе Норильске в Красноярском крае. Об этом сообщила журналистам руководитель проекта "Читаем Север" Юлия Кантор.

Форум приурочен к 65-летию города и посвящен Северу как объединяющему культуру и пространство явлению. В нем приняли участие историки, литераторы, географы, экономисты из Москвы, Петербурга, Красноярска, Выборга и Норильска с докладами по разным аспектам связанным с северным территориями.

"[Доклад] о таких интересных вещах, как освоение Кольского полуострова, на абсолютно неизвестных, я бы сказала, сенсационных, документах. Коллега из Выборга раскопал в архивах документы, которые никогда не публиковались, о 20-30 годах (прошлого века)", - сказала она.

Об истории нереализованных проектов строительства в Норильске рассказал местный краевед Станислав Стрючков.

В рамках форума также презентовали номер старейшего литературного и общественно-политического журнала "Звезда", выпущенного к 65-летию Норильска. Тематический выпуск журнала "Звезда" будет передан в книжные фонды образовательных учреждений города, в фонды учреждений культуры.

Форум "Читаем Север" прошел 28-29 сентября в Норильске по инициативе компании "Норникель".