Крымский мост откроется для движения грузового транспорта 1 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Крымский мост с 1 октября откроется для движения грузового транспорта. Будут сняты все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по мосту на период высокого курортного сезона, сообщили в субботу журналистам в информационном центре "Крымский мост".

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"1 октября Крымский мост открывается для движения грузового транспорта <...> в 00:00 снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что временное ограничение движения транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонны, было введено на автодорожных подходах к Крымскому мосту как со стороны Тамани, так и со стороны Крыма. Ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на этих участках трассы и необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона. Исключения предусматривались для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы "Таврида".

Ранее сообщалось, что, по данным Росавтодора, к открытию моста для фур специалисты провели работу по устройству верхнего слоя асфальтобетона на автомобильном подходе со стороны Керчи и обустроили стационарные досмотровые комплексы, которые должны быть введены в эксплуатацию 1 октября. Специалисты, ориентируясь на грузовые потоки через Керченскую паромную переправу, полагают, что в сутки по мосту смогут проезжать порядка 700 фур и более.

Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским (Краснодарский край), а необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.