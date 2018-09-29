В Кирове открыли бюст легендарной конькобежки Марии Исаковой

КИРОВ, 29 сентября. /ТАСС/. Бюст легенде советского спорта конькобежки Марии Исаковой открыли в Кирове в год 100-летия со дня рождения спортсменки, уроженки Кировской области. Об этом сообщается в субботу на сайте Кировской городской думы.

"Бюст знаменитой вятской конькобежки Марии Исаковой установили на территории стадиона "Динамо". Это место было выбрано не случайно: Мария Исакова много лет выступала за спортивный клуб "Динамо" - сначала в Кирове, затем - в Москве", - говорится в сообщении.

Метровый бюст выполнен из бронзы, постамент высотой два метра - из мрамора. Автор скульпторы - заслуженный художник России Людмила Леденцова - изобразила конькобежку с наброшенным на плечи лавровым венком. На открытии памятника присутствовала дочь Исаковой.

Мария Исакова родилась 5 июля 1918 года в Вятке.

Исакова - трехкратная абсолютная чемпионка мира по скоростному бегу на коньках, рекордсменка, шестикратная абсолютная чемпионка СССР в классическом многоборье, 17-кратная чемпионка СССР на отдельных дистанциях, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер и Заслуженный деятель физической культуры. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медалями "Ветеран труда", "За трудовую доблесть", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах" и другими.