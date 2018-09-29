Праздничными карнавальными шествиями отметят День тигра в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Карнавальные шествия, концерты и мастер-классы пройдут в воскресенье в рамках экологического праздника - День тигра - в нескольких городах Приморского края. Об этом сообщили ТАСС представители муниципальных властей.

"В воскресенье, 30 сентября, в 12:00 (по местному времени, 05:00 мск) на Океанском проспекте начнется карнавальное шествие <...> После шествия на площади будут работать специализированные зоны, где можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Для детей проведут конкурсы, мастер-классы и квесты", - рассказали в администрации Владивостока.

На центральной площади будет работать зона запуска воздушных змеев, там же можно будет принять участие в международном проекте по обмену фотографиями "Фотосушка". В Уссурийске также пройдет карнавальное шествие горожан, которое стартует в 11:30 (04:30 мск) на главной площади города. Праздничные маскарадные колонны пройдут по центральным улицам и завершат движение на городском стадионе, где начнется танцевальный фестиваль.

В Находке на День тигра стало традицией проводить праздник на открытых площадках музейно-образовательного комплекса "Палеодеревня". Шествия в этом городе не будет. В 12:00 (05:00 мск) начнется большая познавательно-развлекательная программа. Гостям праздника расскажут об индийском, уссурийском и суматранском тиграх, их сходствах и различиях. Все желающие смогут поучаствовать в спортивных состязаниях на свежем воздухе и мастер-классах.

День тигра - праздник, отмечаемый во Владивостоке (а в последние годы и в других городах Приморья) с 2000 года с целью привлечения внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. По традиции в этот день жители, облаченные в костюмы тигров, проходят колоннами по центральным улицам своего города.