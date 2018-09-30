Кожемяко поручил рассмотреть выделение стройматериалов для пострадавших от паводка

ТАСС, 30 сентября. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко распорядился составить список стройматериалов, которые могут быть выделены из резерва жителям частных домов региона, подтопленных во время проливных дождей в августе и сентябре этого года. Об этом сообщается на сайте администрации края.

"Олег Кожемяко дал поручение департаменту гражданской защиты Приморского края составить перечень резервных строительных материалов, которые могут быть выданы жителям для ремонта подтопленных домов", - сказано в сообщении по итогам совещания с представителями краевых ведомств и муниципалитета в Уссурийске по вопросу помощи пострадавшим от паводка и ликвидации последствий ЧС.

В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка за 20 дней. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края. Некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения.