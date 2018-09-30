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Северный Кавказ

В Чечне прошел фестиваль детской патриотической песни

Организатором фестиваля выступила Росгвардия

ТАСС, 30 сентября. Более 70 детей приняли участие в ежегодном конкурсе патриотической песни в Грозном, который организовала Росгвардия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Свой талант продемонстрировали 74 участника от 6 до 18 лет, которые выступили в общей сложности с 19 концертными номерами. Все юные дарования - дети военнослужащих и сотрудников Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. Кульминацией фестиваля стал гала-концерт и торжественное награждение победителей и лауреатов", - сказал собеседник.

В состав жюри вошли автор проекта - руководитель фестиваля, заместитель председателя Совета по культуре при Росгвардии Сабина Цветкова, заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ведомства Андрей Щербина, заместитель командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии по работе с личным составом Михаил Романов и другие руководители Росгвардии.

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