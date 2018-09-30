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В Волгоградской области ожидаются заморозки

В Южном региональном центре МЧС отметили, что из-за похолодания в регионе могут возникнуть чрезвычайные ситуации связанные с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур

ВОЛГОГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус двух градусов ожидаются в Волгоградской области в ночь на 1 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС России.

"Во второй половине ночи и утром 1 октября в отдельных районах Волгоградской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус двухградусов", - поясняется в сообщении.

В ЮРЦ отметили, что из-за похолодания в регионе могут возникнуть чрезвычайные ситуации связанные с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур.

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