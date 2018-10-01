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Все пожары в лесах регионов России потушены

За сутки ликвидировали восемь пожаров

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования потушили за сутки в регионах России около 10 возгораний, действующих лесных пожаров нет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки (30 сентября) в России лесопожарными силами ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 37 га. На 00:00 мск 1 октября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет", - говорится в распространенном релизе.

В минувшие выходные возгорания действовали в Хабаровском крае и Свердловской области. Накануне к тушению пожаров привлекалось 66 человек, было задействовано 19 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении - 10 воздушных судов.

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