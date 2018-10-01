Запасной борт Utair доставит пассажиров в Москву после вынужденной посадки в Краснодаре

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Запасной борт авиакомпании Utair доставит пассажиров в московский аэропорт Внуково после вынужденной посадки самолета Boeing , летевшего из Сочи в Москву, в аэропорту Краснодара из-за неубравшегося шасси. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Ориентировочно в 11:00 прилетит запасной борт Utair и довезет в Москву. По предварительной информации, в воздухе не закрылись шасси, поэтому самолет вынужденно приземлился в Краснодаре. Это относительно штатная ситуация", - сказал собеседник, уточнив, что люди обеспечены водой, их разместили в аэропорту.

Как уточнили в пресс-службе международного аэропорта Краснодар, самолет совершил вынужденную посадку по технической причине в 07:09 мск. "На его борту находились 176 пассажиров. Посадка прошла благополучно. Международный аэропорт Краснодар продолжает работу в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за неубравшегося шасси. Самолет летел из Сочи во Внуково. Пострадавших нет.