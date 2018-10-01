Мэр Пензы поручил восстановить пострадавший от взрыва газа дом в Пензе до 10 октября

ПЕНЗА, 1 октября. /ТАСС/. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил до 10 октября завершить ремонт дома по ул. Крупской, который пострадал от взрыва газа в июне. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"Виктор Кувайцев поручил, чтобы к 10 октября целостность здания была восстановлена", - отмечается в сообщении по итогам совещания, которое прошло в мэрии.

По словам Кувайцева, у подрядной организации есть все ресурсы, чтобы завершить работы в установленный срок. "Нужно понимать ответственность перед людьми. Все ресурсы есть", - говорится в сообщении.

В результате ЧП 10 июня в четырехэтажном доме на улице Крупской в Пензе пострадал работник аварийной службы. Взрывом газа были выбиты стекла и двери, частично рухнули перегородки в одной из квартир. Первоначально ремонт в доме планировалось провести в течение двух недель, затем сроки восстановительных работ неоднократно продлевались, так как обследование здания выявило деформацию несущих конструкций стен и перекрытий, что увеличило объем выполняемых работ.

В сентябре была демонтирована часть торцевой стены, в настоящее время рабочие восстанавливают кирпичную кладку на втором этаже здания. Как ранее сообщили в мэрии, ремонтные работы коснуться лишь самого здания, за чей счет будет проводиться восстановление поврежденных квартир, будет решать суд.