Ситуация на реках в Якутии после прорыва дамбы "Алроса" начала стабилизироваться

ТАСС, 1 октября. Ситуация на реках Ирелях, Вилюй и Малая Ботуобия, пострадавших от загрязнения после прорыва дамбы на прииске "Алросы", начала стабилизироваться, сообщает пресс-служба компании "Алроса".

Резкий подъем воды в реке Ирелях из-за ливней стал причиной размыва дамб водохранилища компании "Алроса" в Мирнинском районе Якутии в середине августа, что привело к загрязнению рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй. Река Вилюй снабжает питьевой водой жителей населенных пунктов четырех западных районов Якутии. Следователи в Якутии в понедельник возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Ирелях, в отобранных пробах воды установлено превышение концентрации взвешенных веществ, железа и меди.

"Согласно результатам исследований проб реки Вилюй в Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском районах от 14, 16, 17 сентября, предоставленными Управлением Роспотребнадзора РС (Я), концентрация взвешенных веществ снизилась до фоновых значений, вода из реки Вилюй пригодна для использования в хозяйственных целях и пригодна для употребления в пищу".

Данные экологов АЛРОСА также свидетельствуют об отсутствии воздействия на водные объекты и стабилизацию их состояния. Представители минприроды Якутии подтвердили отсутствие токсичных химических веществ в пробах реки Вилюй.