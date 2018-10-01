В квартиры дома в Татарстане, где летом произошел взрыв газа, начали заселять жильцов

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Жильцы дома в городе Заинск (Татарстан), поврежденного при взрыве газа летом текущего года, начали заселяться в свои квартиры. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела по связям с общественностью, СМИ и межнациональным отношениям Заинского муниципального района Амина Биккинина.

"Сегодня началось вручение ключей и заселение. Из 17 квартир 14 заселены, завтра с утра подключат газ", - сказал она, отметив, что все квартиры подключены к водо- и электроснабжению.

Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня 2018 года в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, двое из которых впоследствии скончались в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.