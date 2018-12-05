"Нравится колорит местной жизни". Зачем россияне переезжают на Сахалин и Камчатку

Максим Никитин Инженер по технологической безопасности в нефтедобывающей компании, 35 лет Я родился и вырос в Мурманске. В 2005 году приехал в Москву учиться. Окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина и начал работать по профессии — инженером в нефтегазовой сфере. Четыре года спустя мне предложили пройти собеседование на новую позицию крупного международного проекта на Сахалине. Тогда и состоялось мое первое знакомство с островом. Я удивился, что в Москве тогда уже было холодно — осень, а на острове сезон как будто бы смещен: тепло, около 20 градусов. Прошел собеседование и улетел в Москву, а вскоре получил положительный ответ — меня взяли.

По мнению Максима, жизнь на Сахалине гораздо спокойнее, чем в столице, что позволяет больше времени уделять семье и увлечениям © Личный архив Максима Никитина

Решение принимал нелегко, потому что в то же время получил еще одно хорошее предложение по работе — но уже в Москве. Мы с супругой только обустроились в столице, достраивался дом, в котором мы купили квартиру и куда вскоре собирались въехать. В Москве были наши родственники, друзья, коллеги. Я советовался с ними — и все говорили, что нужно ехать, потому что вернуться смогу всегда, а шанс поработать в международной компании с перспективами карьерного роста дается не каждый день. Очень благодарен жене за поддержку, она готова была пожертвовать своей карьерой ради моей. Изначально планировали поехать на два-три года. Позже, когда познакомился с людьми, которые так же, как я, переехали на "короткий период", узнал, что они работают уже пять-шесть лет. В итоге — я живу на Сахалине семь лет. Поначалу привыкал к контрастам, которые особенно заметны после жизни в городе-миллионнике. Но при этом очень удивили цены — они тут выше, чем в Москве. Например, я до сих пор помню цену в 11 рублей за стаканчик йогурта в Москве против 65 рублей за тот же продукт на Сахалине. Даже цены на морепродукты и рыбу, которых огромное количество на острове, не сдерживают для местных.

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Сахалинскую рыбу иногда можно дешевле купить в других регионах, чем в магазине в самом Южно-Сахалинске. Парадокс. Неприятным открытием стало и отсутствие в магазинах качественных продуктов — например, овощей и фруктов (хотя в последнее время эта проблема более или менее решается, но ассортимент пока небольшой). Высокие цены здесь и на недвижимость — они сравнимы с московскими. Еще обратил внимание, что на острове очень много автомобилей, особенно "праворуких" японских, на небольшое количество населения. Среди сахалинской молодежи есть культ японских машин. Что по-настоящему приятно потрясло здесь — это природа. О ней можно рассказывать часами. Горы, реки, озера и, конечно же, море. Мягкая зима с огромным количеством белого пушистого снега. Такого снега я, человек, проживший 20 лет на Севере, никогда не видел. Природа Сахалина позволяет заниматься сноубордом, горными лыжами, даунхиллом, серфингом, кайтбордингом, кататься на снегоходе и мотоцикле эндуро, сплавляться по рекам. Здесь отличная рыбалка и охота. Так что в плане активного отдыха на острове гораздо интереснее, чем в Москве.

Климат на Сахалине отлично подходит тем, кто занимается зимними видами спорта © Личный архив Максима Никитина

После столицы тут я отдыхаю от пробок. Дорога на работу или домой занимает 10–20 минут — при том, что я живу не в центре, а в поселке на окраине города. Мне нравится, что Южно-Сахалинск меняется в лучшую сторону, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Обустраивают дворовые территории, ремонтируют дороги, преобразили городской парк. Уже после переезда у нас родились двое замечательных детей. И здесь я могу проводить больше времени с семьей, чем мог бы в Москве, заниматься тем, что нравится, — и многие увлечения у меня появились именно на Сахалине. Это сноуборд, горный снегоход, кайтсерфинг. И, конечно, я очень люблю свою работу. Не было ни дня, чтобы я шел туда с ненавистью или нежеланием. У меня прекрасный коллектив и руководство, хорошая зарплата. Эти семь лет на Сахалине дали мне уверенность в своих силах, расширение кругозора, хорошее знание английского языка, много командировок по России и по миру, новых друзей. И понимание того, что и за МКАДом есть жизнь, интересная, полная преимуществ. Денис Кабанен Тренер по лыжам, 34 года Я родился в Петрозаводске и прожил там всю жизнь. Мой папа — мастер спорта по биатлону, а я с детства занимался лыжами, стал кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам. Потом еще занялся горным велосипедом и в 2012 году занял десятое место в чемпионате России по олимпийскому кросс-кантри. Параллельно работал в интернет-магазине гитар и создал информационный сайт о лыжных гонках openski.ru. И продолжал тренироваться — не в сезон приходилось ездить в Альпы, на Эльбрус. Это дорого и не очень удобно.

Денис Кабанен переехал на Сахалин всего год назад, но планирует обосноваться здесь надолго © Личный архив Дениса Кабанена

Я давно хотел переехать из Карелии в более благоприятный для велотренировок климат. Рассматривал Краснодарский край, но жена была против такой идеи. Тогда решил сосредоточиться на лыжах. Однажды узнал, что на Сахалине развит лыжный спорт, решил съездить и посмотреть. Удивила солнечная и мягкая зима. Оказалось, что тут действительно отличные условия и для лыжников, и для велосипедистов — много длинных трасс, горных перевалов. Прямо в Южно-Сахалинске — десятки километров лыжных трасс, которые каждый день бесплатно готовят снегоуплотнительными машинами — ратраками. Решиться на переезд было непросто — у нас в Петрозаводске была квартира, налаженная жизнь, занятия детей. Родители жены отнеслись к идее переезда с недоумением, мои же — поддержали. И все же в 2017 году мы решились. Жилья пока своего нет, снимаем квартиру, цены тут высокие: за "трешку" — свыше 40 тысяч, и это хорошая цена. Когда я перед переездом искал подробности о жизни на острове, обнаружил, что полезной и емкой информации очень мало. Решил исправить ситуацию и стал вести блог о жизни на Сахалине на своем сайте. Сейчас занимаюсь тренерской работой, планирую организовывать и проводить на острове лыжные гонки.

Вообще, найти наботу на Сахалине легко. Зарплаты хорошие — в среднем 80–100 тысяч, хорошие "подъемные" для врачей, которые переезжают на остров, а у тех, кто работает в нефтедобывающей сфере, — и 200 тысяч, и выше. Работа — это одна из главных причин, из-за которой сюда едут. Многие трудятся вахтовым методом. Я пока не планирую куда-то отсюда уезжать. Недавно у нас родился третий ребенок — по закону теперь нам положен участок земли, правда, через несколько лет. Предоставляются кредиты на строительство дома на очень выгодных условиях. Так что, скорее всего, обоснуемся тут серьезно. Мне нравится моя работа, нравится колорит местной жизни. На Сахалине очень чувствуется влияние Азии: японские машины, японская и корейская кухня — кимчи, маш-маш, пророщенная соя, много острого, морепродукты. Очень здорово, что можно сесть в машину и через пару часов доехать до Татарского пролива - так сахалинцы называют Японское море. Понимаю, что для многих Сахалин до сих пор просто темное пятно на карте, остров, на котором когда-то жили каторжане. Но отношение это обязательно изменится — это понятно уже сейчас, иначе сюда бы не ехали люди. Евгений Мамаев Биолог, заместитель директора по науке заповедника "Командорский", 52 года Я родился в Кировской области. Дальний Восток манил с детства, благодаря рассказам Арсеньева Камчатка представлялась диким местом, которое населяют дикие животные. Впервые попал на Камчатку во время пятимесячной преддипломной практики в конце 80-х, когда учился на биолога. Мне было 20 с небольшим. Как только узнал, что есть возможность поехать сюда, — без раздумий воспользовался ею. Камчатка и Командорские острова еще мало изучены, и здесь есть возможности для любого молодого ученого занять свое место и сделать имя в науке. После получения красного диплома я имел право выбрать место работы, и я снова отправился на Камчатку. Родители меня поддержали, ведь они с детства воспитывали во мне интерес к исследованиям, прививали понимание важности самостоятельного выбора жизненного пути.

Возможность жить и работать в дикой природе — основная причина, по которой Евгений Мамаев переехал на Командоры © Личный архив Евгения Мамаева

На Камчатке меня поразила дикая природа: вулканы, лесные просторы, океан. Привыкать не пришлось, сразу все показалось родным и "своим". В детстве я много времени проводил в Крыму, так что горы и море для меня всегда были близки. После шести лет жизни на Камчатке я по семейным обстоятельствам уехал на материк и вернулся в 2009 году — уже на Командорские острова. Бытовая жизнь здесь тяжелее, чем на материке. Время идет, но сложности на Камчатке и Командорских островах остаются неизменными — это проблемы с транспортным сообщением, низкое качество медицинского обслуживания.

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На Командорских островах есть сложности с качеством и своевременностью поставляемых продуктов питания. Но нетронутая или почти нетронутая природа острова для меня важнее всего. Из-за нее я и переехал на Дальний Восток. Есть и особенности островного менталитета. Он весь соткан из противоречий. Так, здесь людям очень не нравится "вмешательство" центра в "их дела", дескать, они сами со всем могут справиться и со всем разобраться, и в то же время постоянно ждут от центра помощи и в ряде случаев палец о палец не ударят, чтобы для самих себя же что-то сделать для улучшения жизни, пока им на это не выделят отдельное специальное финансирование. Могут десятилетиями ездить по дорогам (не федеральным) с огромными ямами и сломанными мостами и не предпринимать ничего, чтобы как-то исправить ситуацию. В то же время активно и с азартом принимают участие в многочисленных в последние годы субботниках, где основная цель — сбор мусора, который копится год.

Встретить в море кита или тюленя для жителей Командорских островов так же естественно, как жителю Подмосковья увидеть в лесу зайца или ежа © Личный архив Евгения Мамаева