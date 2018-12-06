Что происходит с границей между Ингушетией и Чечней

Представители живущего на приграничной территории Ингушетии тейпа (рода) Орстхой поддержали соглашение об административной границе между республиками. Они обращались в Конституционный суд Ингушетии с просьбой учесть их мнение и привлечь к обсуждению историков и ученых.

"Сейчас камнем преткновения и споров является земля орстхоевцев, но почему-то о ней спорят люди, которые морально не имеют на это права, они не из нашего тейпа, не выходцы из наших земель, — заявлял представитель тейпа Цечоевых Саит Изарипов.

"Мы со времен распада Чечено-Ингушской АССР отстаивали эти земли, предостерегая и ингушей, и чеченцев от конфликтов и споров, были разводящими в спорных ситуациях и открытых стычках. Огромная просьба к тем, кто спекулирует на этой теме, не обострять ситуацию", — говорил другой представитель тейпа — Харон Цечоев.