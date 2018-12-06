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Что происходит с границей между Ингушетией и Чечней

© Егор Алеев/ТАСС
Почему в Магасе проходят митинги, о каких территориях идет спор и с чего все началось

Конституционный суд РФ 6 декабря вынес решение по делу об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней. Соглашение между двумя республиками признано не противоречащим Конституции РФ. Оглашая это решение, председатель КС Валерий Зорькин заявил, что проведение в Ингушетии референдума по этому вопросу не является необходимым. Напоминаем, в чем проблема и как она решается.

С чего все началось?

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26 сентября соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами подписали их главы Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. Позже документ ратифицировали парламенты обоих регионов. Население республик настороженно ожидало этого соглашения, опасаясь передачи земель одного региона другому. После подписания в столице Ингушетии Магасе прошли митинги противников этой договоренности.

Зачем нужно было устанавливать эту границу?

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Из-за неопределенности в разделе земель между республиками постоянно возникали конфликты. Последний раз спор вспыхнул 24 августа 2018 года при попытке силовых структур Чеченской Республики установить блокпост между селениями Бамут и Аршты, а также проложить дорогу, соединяющую горную часть Чечни и Ингушетии в Сунженском районе Ингушетии.

После этого полпред президента в СКФО Александр Матовников предложил главам республик встретиться и обсудить эту проблему, сообщал Юнус-Бек Евкуров. По словам главы Ингушетии, решение принималось только руководителями регионов без участия третьей стороны: "Увидели, что отсутствие границы приводит только к постоянной эскалации за все эти 26 лет. Мы посмотрели вперед, что может быть дальше, без границы, понимая, что дальше может быть еще хуже", — пояснял он.

Границу между республиками сильно изменили?

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Административная граница между двумя регионами не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году, поэтому об изменении говорить нельзя. Юридически ее оформили впервые. По словам Юнус-Бека Евкурова, разделение прошло "по устоявшейся с момента самостоятельности Республики Ингушетия" границе.

Часть границы проведена по реке Фортанга, где, по свидетельствам старейшин, она проходила исторически.

Чечня или Ингушетия потеряли часть территории?

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Поскольку до сих пор не было административной границы, а существовали только условные границы муниципалитетов, правильнее говорить о том, что республики обменялись нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Сунженского района Ингушетии. Это было сделано для выравнивания административных границ. По заявлению властей, обмен был равноценным, площадь участков составила 1890 га.

Кроме того, земли лесного фонда площадью 7190 га у реки Фортанги после подписания соглашения были переданы из Бамутского лесничества (Чечня) в Сунженское (Ингушетия).

Что говорят жители приграничных районов?

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Представители живущего на приграничной территории Ингушетии тейпа (рода) Орстхой поддержали соглашение об административной границе между республиками. Они обращались в Конституционный суд Ингушетии с просьбой учесть их мнение и привлечь к обсуждению историков и ученых.

"Сейчас камнем преткновения и споров является земля орстхоевцев, но почему-то о ней спорят люди, которые морально не имеют на это права, они не из нашего тейпа, не выходцы из наших земель, — заявлял представитель тейпа Цечоевых Саит Изарипов.

"Мы со времен распада Чечено-Ингушской АССР отстаивали эти земли, предостерегая и ингушей, и чеченцев от конфликтов и споров, были разводящими в спорных ситуациях и открытых стычках. Огромная просьба к тем, кто спекулирует на этой теме, не обострять ситуацию", — говорил другой представитель тейпа — Харон Цечоев.

Кто обратился в Конституционный суд?

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В конце октября КС Ингушетии признал закон о ратификации местным парламентом соглашения о границе с Чечней не соответствующим конституции республики. Запрос в суд был подан несколькими депутатами Народного собрания Ингушетии и местными жителями. После этого Юнус-Бек Евкуров попросил уже Конституционный суд РФ проверить документ на соответствие основному закону страны.

Какова позиция Кремля?

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Решения о закреплении административной границы были приняты на уровне субъектов РФ, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль внимательно отслеживает ситуацию. "Для нас главное, чтобы все оставалось в конституционном поле и в рамках законности", — сказал Песков. "Юристы должны продолжить обсуждение, этот вопрос находится в юридической плоскости", — отметил также пресс-секретарь главы государства. 

 

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичКадыров, Рамзан АхматовичИнгушетияЧечня
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