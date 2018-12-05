Профосмотр за 5 минут и отсутствие очереди. О поликлинике, в которой приятно бывать

Поликлиника №4 Детской городской клинической больницы Оренбурга стала одной из лучших в России. Сотрудники и главврач рассказывают, как им удалось сделать так, чтобы многим захотелось к ним записаться

Просторное здание. Крыльца два, над одним крупно написано: "Вход с больным ребенком". Отмечаю для себя, что уже на этом этапе все, кто здоров, изолированы от приболевших. Родители заболевшего ребенка проходят в изолированный блок, где им окажут помощь. Все остальные заходят через основной вход. Покрытие подъездных групп нескользящее, пандусы просторные, покатые. Ставлю еще одну внутреннюю галочку, вхожу в здание.

Очередей возле кабинетов здесь практически нет, а значит, нет и привычной перебранки пациентов за право первенства. Прием врачей ведется семь дней в неделю, так что родителям не нужно лишний раз отпрашиваться с работы. Поговорив с парой пациентов, узнаю, что записавшись, например, на 12:15, можно быть уверенным: именно в это время вы зайдете в нужный кабинет. Иногда, если кто-то переносит или отменяет свой визит к врачу, пациентам могут позвонить и предложить другое время. Что ж, устаю ставить внутренние галочки, вместо этого решаю выйти и проверить: это точно государственная поликлиника? Как все устроено Так и есть. Это обычная государственная районная детская поликлиника №4 Детской городской клинической больницы (ДГКБ), существующая на такие же бюджетные деньги, как и все остальные.

Бережливая поликлиника — какая она? Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в 99 поликлиниках 39 регионов. Его задача — повысить эффективность работы лечебных учреждений, общую доступность медицинской помощи. Проект в разы сокращает очереди, ускоряет сдачу и выполнение анализов, упрощает запись к терапевту и позволяет обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов. Продолжение

"Строгая маршрутизация сейчас выходит на первый план — когда мамочка приходит в поликлинику и не тратит лишнего времени, а идет туда, куда надо, и, как говорится, по удобной траектории. Вы же сами понимаете, что значит, к примеру, с грудным ребенком провести в поликлинике больше часа или двух. Мы постарались сделать так, чтобы удобно было и маме, и ребенку, — объясняет Салим Чолоян, главный врач Детской городской клинической больницы города Оренбурга. — И естественно, мы обеспечили работу поликлиники в выходные дни. И видим в этом хороший эффект. Мы привлекли тех родителей, которые работают и не могут прийти в будние дни, а в субботу и в воскресенье — могут. Это удобно и для старшеклассников и других категорий пациентов. А дежурные доктора получают выходной в другой день недели". Дальше идем уже с главврачом. Светлые коридоры, аквариумы с рыбками, новые вместительные лифты — поликлиника по-прежнему не вписывается в привычные рамки государственной. Забота о людях видна абсолютно во всем.

"На первом месте мысль — маленькие пациенты, что растут в простых, не сильно обеспеченных семьях, тоже имеют право получать медицинскую помощь достойного уровня и качества", — подтверждает мои мысли Салим Чолоян. Почему же, судя по первому месту, лучше всех это получилось именно у него? "Я — главный врач со стажем 30 лет. А за эти 30 лет можно и медведя научить на велосипеде кататься. Собрали сильную команду, крепкий коллектив, настоящих профессионалов, и вместе научились работать", — мне начинает казаться, что он умеет читать мысли, а может, это просто у меня лицо так явно выражает эмоции. Стали бережливыми задолго до проекта Поликлиника, одна из пяти в России, только в этом году вошла в проект "Бережливая поликлиника". Как говорит главврач, проект позволил им взглянуть на себя со стороны и научиться работать еще рациональнее. Но так как о маршрутизации, например, здесь задумались уже довольно давно, то многие требования ко времени вступления в проект были уже автоматически выполнены. "Я бы не сказал, что раньше мы по-другому работали. Мы работали, но относились к этому иначе. Потом мы начали общаться с профессионалами в этих вопросах. И совместно с ними, совместно с областным министерством делаем проект лечебного учреждения нового образца", — говорит Чолоян. Поднимаемся на четвертый этаж. Когда-то он был техническим, а теперь здесь полноценное отделение. Кругом, даже на номерах кабинетов, веселые картинки. Игровая зона, где дети могут посмотреть мультики. Мягкие диваны.

"Ромашка" хороша не только в военкоматах Вообще-то я пришла на репортаж, по привычке прихватив с собой дочку. Недолго думая, сами вызвались пройти профосмотр, что и сделали за пять минут — сразу всех врачей в одном кабинете! Это возможно только здесь: система называется "Ромашка" — это когда не пациент ходит по кабинетам, а врачи собираются, чтобы его осмотреть. "Идея не новая, она применяется в военкоматах. Мы просто внедрили ее у себя, — говорит Салим Чолоян. — Самая большая проблема была в том, что мы — я, как руководитель, и другие руководители — не были довольны тем, как проходила диспансеризация. Получалось, что каждый специалист, закрывшись у себя в кабинете, что-то там делает. А как он это делает — мы этого не видели. И случалось иногда, что мы потом обнаруживали, что какой-то специалист прозевал серьезную патологию. И тогда мы сделали "Ромашку": когда в один день пациент проходит лабораторную и функциональную диагностику, а в другой проходит всех узких специалистов". Ризида Якупова, заведующая поликлиникой №3, которая тоже относится к Детской городской клинической больнице и где профосмотры проводят по той же системе, объяснила их значимость: "Раньше стандартный профосмотр узких специалистов занимал по меньшей мере неделю. Сейчас — 5–20 минут благодаря "Ромашке". Пока наша поликлиника — одна из немногих, кто это реализовал. Сейчас коллеги последовали примеру. Немаловажное преимущество "Ромашки" еще и в том, что она при необходимости может выполнять функцию консилиума, причем этот консилиум — постоянный". Эффективность профосмотров, говорит Чолоян, планируется довести до 100%. Для этого все полученные о пациенте данные аккумулируются у участкового педиатра. "Во-первых, она тогда еще раз вникает в проблему, перечитывая историю болезни, она знает о ребенке все. Во-вторых, другие специалисты, находясь вместе, выполняют работу более качественно. Они могут консультироваться друг с другом," — констатирует Чолоян.

Никаких амбулаторных карт Отсутствие очередей объясняется довольно просто — полный электронный документооборот и предварительная запись. Амбулаторные карты здесь больше не используют, все они теперь хранятся в архиве. Интересно, почему программа единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), к которой остальные медучреждения только стремятся, здесь уже работает? "К нашему великому счастью, мы этим начали заниматься давно — 15−20 лет назад мы уже понимали, что за этим будущее, и стали развивать эту систему. Техническое задание к программе написали наши доктора и конкретно под себя. И мы сами ее адаптируем, если возникает необходимость в том, чтобы что-то изменить. Поэтому мы получили качественную программу. Это первое. Второе: обучить тысячу человек работать на компьютере — это тоже непросто, не один месяц и год требуется", — рассказывает Чолоян.

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В 2007 году, говорит Чолоян, весь Оренбург успешно пользовался этой программой. Но оценена по достоинству она тогда не была. И вообще, раньше без регистратуры никакие вопросы не решались. "Нужно было взять амбулаторную карточку, надо было записать. Сейчас есть возможность записаться к врачу через нашу информационную систему, для этого нужен лишь доступ в интернет, либо по единому телефону диспетчерской службы, а к узким специалистам врачи записывают прямо у себя в кабинете. Это дает возможность пациентам сегодня все меньше и меньше обращаться в регистратуру. А электронный документооборот свел ее практически к нулю. В амбулаторных картах необходимости нет. Регистратура продолжает работать, но не в таком формате, как раньше: не все же умеют пользоваться компьютером и интернетом", — говорит Чолоян.

Его слова подтверждает одна из пациенток, мать троих детей Татьяна Богатенкова: "Мой сын закреплен за Детской городской клинической больницей, а старшая и младшая дочки относятся к другой поликлинике. И я постоянно чувствую разницу между работой поликлиники ДГКБ и другими. Как небо и земля! В обычной поликлинике сидим в очередях по полтора часа, невероятно трудно попасть к узким специалистам. Случалось так, что просидев те самые полтора часа в очереди, мы разворачивались и уходили ни с чем. Поведение медперсонала тоже оставляет желать лучшего. Теперь очень хочу перевести всех детей в ДГКБ, хоть мы и не относимся к ней по месту жительства. Здесь ни очередей нет, а теперь еще и карточку в регистратуре искать не нужно. Просто пришел и все сделал". Главное — правильно распределить деньги В том, как удалось добиться таких результатов, секрета нет. Никакого дополнительного финансирования, говорит Чолоян, клиника не получает. Просто здесь умеют правильно распределять средства. "Точных цифр я не могу сказать — это текущая работа. Но что могу ответить: мы тратим на заработную плату 82% своего бюджета минимум. А все остальное идет на нужды больницы. Небольшая часть денег поступает от платных услуг. А платные услуги мы оказываем лишь пациентам, которые обращаются из других регионов, или тем, кто не закреплен за нашей больницей, и взрослым," — говорит главврач. Круглосуточная семейная стоматология — бесплатно Вы думаете, это все? В клинике работает круглосуточная стоматология, куда могут прийти не только дети, но и все члены семьи. Казалось бы, чудо? Но Салим Чолоян признается, что идея пришла не от хорошей жизни, а из-за того, что по полису ОМС стали предоставлять услуги стоматологии не только в государственных, но и в частных клиниках, причем независимо от того, куда прикреплен пациент. И пациенты стали уходить из поликлиники к частникам — ведь туда можно прийти и в субботу, и поздно вечером или, наоборот, рано утром. Больница теряла деньги, около трех миллионов в месяц. "Нам это было неприятно, — говорит главврач. — Мы стали развивать стоматологию. Экономически посчитали, что можно делать это круглосуточно. Возможно, пока где-то и в ущерб себе. Но на первом месте у нас — лечение больных. А финансовая часть — это уже второй вопрос. Если вдруг ребенок ночью заболел или взрослый — могут к нам прийти, и мы его лечим".