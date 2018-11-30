Сказочные герои из Татарстана, Удмуртии и Чувашии посетили день рождения Урал Мороза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Сказочные герои из Татарстана, Удмуртии, Чувашии впервые приняли участие в празднике ко дню рождения главного зимнего волшебника на Урале - Урал Мороза - в Парке Сказов в городе Арамиль в Свердловской области.

"Рад сказочным гостям, которые в таком составе в первый раз посетили наш парк: Кикимора Вятская - озорная дама из города Киров, Кыш Бабай - добрый зимний волшебник из Татарстана, Иван Царевич - добрый молодец из Кировской области, а также Тол Бабай и Сандыр Агай из Удмуртии, Хель Мучи из Чувашии и Царь Семигор из Челябинска", - сказал Урал Мороз на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Организатор большой встречи российских волшебников Ксения Кармацких пояснила, что встреча на Урале проводится впервые. "Если день рождения Урал Мороза мы проводим уже третий год, то пригласить столько сказочных героев со всей России нам удалось впервые. Уникальность мероприятия в том, что гости праздника смогут в один день и в одном месте увидеть столько сказочных героев", - рассказала она.

Кармацких отметила, что праздник начинается со сказочной зарядки - танцевального флешмоба. "После планируются русские народные игры с Иваном Царевичм, в течение всего дня подготовлено три разных квеста для детей и для подростков. Вечером будет вечерняя программа с загадыванием желаний, будет фейерверк, а также приглашаем взрослых с детьми старше 12 лет на страшный ночной квест", - уточнила она.

Организатор добавила, что ожидается более 6 тыс. гостей. Всего на праздник приглашено девять сказочных героев.

Парк Сказов - первый на Урале семейный тематический парк, посвящённый традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Идея создания парка - сохранить историю и культуру Урала, возродить его традиции и познакомить с туристскими брендами Свердловской области. Проект входит в федеральную программу развития внутреннего туризма.