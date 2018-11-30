Первый национальный центр оленеводства на Ямале начал работу

ТАСС, 1 декабря. Первый в России национальный научно-исследовательский информационный центр оленеводства в городе Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начал работу. Об этом в субботу сообщил ТАСС президент Совета ассоциации "Оленеводы мира" Сергей Харючи.

Проект центра был представлен в марте в Салехарде на заседании совета ассоциации "Оленеводы мира", участниками которого стали около 100 оленеводов из России, Швеции, Норвегии, Шотландии и Финляндии.

"Сегодня открылся национальный центр оленеводства первый в России. Центр будет отслеживать работу 20 оленеводческих регионов России, которые, как я полагаю, согласятся получать информацию о состоянии других регионов через нас. Главная цель центра - поддержание коммуникаций между всеми нашими оленеводческими регионами. Первый месяц - это период становления, как следует документацию оформим, оформим учредительные документы", - сказал Харючи.

Собеседник агентства добавил, что центр будет разрабатывать рекомендации, помогать в распространении опыта, сводить оленеводческие регионы для экономического, профессионального и культурного сотрудничества. "Также будет исследоваться жизнь наших кочевых племен - малочисленных народов, для которых эта отрасль не столько экономическая сфера деятельности, сколько традиционный образ жизни", - рассказал президент совета.

По его словам, все дальнейшие мероприятия ассоциации "Оленеводы мира" будут проводиться в новом центре. Харючи заявил о своем намерении проводить "обучающие программы для юношества и молодежи".

По данным ассоциации, оленеводством занимаются 24 коренных народа из десяти стран. В отрасль вовлечено около 100 тыс. человек, которые занимаются выпасом 2,5 млн домашних оленей. Крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей (более 600 тыс.) обитает на Ямале.