Около 250 человек находятся в занесенных снегом пунктах обогрева на трассах Кубани

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Более 700 автомобилей заблокированы на трассах Краснодарского края из-за непогоды, в специальных пунктах обогрева на утро субботы находятся около 250 человек, в том числе почти 90 детей, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Сложные метеоусловия наблюдаются на территории Краснодарского края уже несколько дней. Экстренное предупреждение из-за похолодания, снега и ветра было объявлено 27 ноября. В пятницу из-за снега, ветра и плохой видимости стало невозможно проехать по участкам нескольких трасс. Для водителей и пассажиров оказавшихся в снежном плену машин организованы пункты обогрева, трассы патрулируют спасатели.

"[По данным на 6:00] в результате сильных заносов было выявлено девять участков заторов, где находилось более 700 автомобилей <...> Для размещения пассажиров развернуты восемь стационарных пунктов временного размещения, в которых расположены 245 человек, в том числе 89 детей. Также организована работа пяти мобильных пунктов обогрева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в четырех районах Кубани возникли трудности при проезде по федеральным автотрассам "Дон" и "Кавказ", а также трем дорогам регионального значения.

Для проведения спасательных и эвакуационных работ задействованы 482 человека и 224 единицы техники, в том числе снегоболотоходы и снегоходы, около 30 автомобилей повышенной проходимости. Созданы семь групп для мониторинга ситуации, а также для работы с водителями и пассажирами заблокированных автомобилей. На пяти участках с целью возобновления движения были распилены разделительные ограждения.

Информация о сложившейся ситуации передается водителям в том числе по каналам радиосвязи. На единый телефон доверия ГУ МЧС поступило 148 обращений.