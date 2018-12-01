Движение на основных дорогах Ставропольского края возобновилось после снегопада

ПЯТИГОРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Ограничения для транспорта из-за снегопада и гололеда сохраняются лишь на двух региональных дорогах Ставропольского края, на остальных трассах движение возобновлено. Об этом сообщил в субботу отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД краевого ГУ МВД России.

С 28 ноября практически по всей территории региона прошли снегопады, в Красногвардейском районе за сутки выпало около 90% месячной нормы осадков. Участки федеральной трассы "Кавказ" и несколько дорог краевого и местного значения были закрыты или частично закрыты для движения, экипажи ГИБДД формировали и сопровождали колонны легковых автомобилей. По поручению губернатора Владимира Владимирова краевые дорожные службы переведены в режим повышенной готовности, за двое суток было израсходовано более 11 тыс. тонн песчано-соляной смеси.

"Ограничения для движения транспорта по всем автодорогам края сняты, за исключением автодорог Журавское - Кучерла - Красный Маныч и Изобльный - Труновское - Кугульта. Там идет расчистка снега и в ближайшее время ограничения также будут сняты, о чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба губернатора региона, дорожные и оперативные службы ликвидируют последствия снегопада и непогоды в круглосуточном режиме. "Для расчистки дорог задействовано свыше 350 единиц техники, в ликвидации последствий стихии принимают участие около 300 сотрудников МЧС, ГИБДД, аварийных и спасательных служб. Развернуто четыре мобильных и три стационарных пункта обогрева", - говорится в сообщении.

В места скопления автомашин на заснеженных участках направляются тягачи и грейдеры для оказания помощи. В Изобильненском городском округе помощь попавшим в снежные заторы оказывают военнослужащие частей, предоставившие спецтехнику, питание и временное размещение для водителей.

По данным Ставропольского гидрометцентра, 1 декабря на территории края опасные метеорологические явления не прогнозируются. Местами ожидается туман, гололед, в отдельных пунктах метель. Порывы юго-восточного ветра ночью до 20, днем до 15 м/с. На дорогах гололедица, снежный накат.