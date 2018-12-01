В Грозном открылась первая выставка ювелирных изделий отечественного производства

ГРОЗНЫЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Первая выставка продукции российских производителей ювелирных изделий и поставщиков драгоценных камней открылась в столице Чечни на территории комплекса "Грозный Сити". В торжественной церемонии принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"Отрадно, что первая федеральная ювелирная выставка на Северном Кавказе проходит именно в Грозном. Уверен, проведение данного мероприятия внесет свой вклад в формирование имиджа региона, как промышленного, производственного и делового центра открытого для сотрудничества", - отметил на открытии Кадыров.

На выставке, которая продлится до 3 декабря, представлены инновационные технологии и оборудование российских производителей ювелирных изделий, экспериментальное нововведение российского рынка - маркировка ювелирных изделий. Свою продукцию в Грозном представили девять городов России - от Якутска до Калининграда. Проходит мероприятие при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.