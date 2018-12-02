Копин: реконструкцию аэропорта в Певеке можно завершить за 2-2,5 года

АНАДЫРЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Чукотки рассчитывают завершить реконструкцию одного их опорных аэропортов региона в Певеке за 2-2,5 года, хотя по проекту она рассчитана на четыре года. Об этом ТАСС в кулуарах конференции "Развитие малого и среднего бизнеса в Чукотском автономном округе" сообщил губернатор Роман Копин.

"Мы сейчас ждем утверждения федеральной адресной инвестиционной программы и будем готовы приступить к реализации. Физически это можно реализовать за 2-2,5 года. Во всяком случае потенциальные строители аэропортовой инфраструктуры подтверждают, что это возможно сделать за этот период", - сказал Копин. По его данным, на реконструкцию в федеральном бюджете уже заложено около 4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что реконструкция аэропорта займет четыре года - с 2019 по 2022 годы. Аэропорт в самом северном городе страны был построен в 1939 году. Долгое время там не производился капитальный ремонт.

"Считаю это очень важным, поскольку вокруг Певека формируется новый промышленный полиметаллический кластер, где реализуется много инвестпроектов в сфере недропользования, энергетики, там будет энергетический узел с приходом плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", там будет опорный пункт Северного морского пути, и это, собственно, входные ворота для той же Баимки", - сказал губернатор.

Сейчас власти региона работают над организацией перевозки пассажиров - граждан и работников недропользовательских компаний на период реконструкции аэропорта. В это время он будет работать с ограничениями, потому что часть полосы выведут из эксплуатации.

Рассматриваются варианты вывоза пассажиров через аэропорт районного центра в Анадыре и через аэропорт соседнего с муниципалитетом Билибинского района, находящегося в селе Кепервеем.

О конференции

Конференция "Развитие малого и среднего бизнеса" проходит на Чукотке с 29 ноября по 2 декабря. Мероприятия проводятся в двух городах - Билибино и Анадырь. В рамках конференции для предпринимателей организованы мастер- классы, семинары, индивидуальные консультации по мерам поддержки, ведению бизнеса, работе с инвесторами и так далее. Организатором конференции является Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского АО при поддержке правительства региона и информационного агентства России ТАСС.