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Чукотка выдала более 500 "дальневосточных гектаров"

Глава региона Роман Копин добавил, что использование земли на Чукотке требует особенной ответственности, поскольку регион полностью арктический

АНАДЫРЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Чукотки оформили с 1 июня 2016 года более 500 заявок на выдачу "дальневосточного гектара". Регион активно одобряет поступающие заявки, почти никому не отказывая, сообщил корреспонденту ТАСС в кулуарах конференции "Развитие малого и среднего бизнеса" губернатор Чукотки Роман Копин.

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"У нас сейчас немногим более 500 заявок, которые поданы и оформлены, за все время действия программы [с 1 июня 2016 года]. Как правило, это жители региона, разных населенных пунктов. Из сторонних - это Москва, Подмосковье, есть еще несколько других регионов. У нас один из самых высоких процентов по одобрению, отказов практически нет", - сказал Копин.

Он добавил, что использование земли на Чукотке требует особенной ответственности, поскольку регион полностью арктический. Поэтому он убежден, что люди, принявшие такое решение и отправившие запрос на "гектар, четко понимают, чего они хотят добиться на этих участках.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.

Конференция "Развитие малого и среднего бизнеса" проходит на Чукотке с 29 ноября по 2 декабря. Мероприятия проводятся в двух городах - Билибино и Анадырь. В рамках конференции для предпринимателей организованы мастер- классы, семинары, индивидуальные консультации по мерам поддержки, ведению бизнеса, работе с инвесторами и так далее. Организатором конференции является Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского АО при поддержке правительства региона и информационного агентства России ТАСС.

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Копин, Роман ВалентиновичРоссия"Дальневосточный гектар"Арктика сегодняЧукотский автономный округ
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