В Забайкалье устранили последствия утечки серной кислоты на вокзале

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Последствия утечки серной кислоты из железнодорожной цистерны на вокзале в городе Борзе Забайкальского края полностью устранены. Угрозы экологии нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.

"Серная кислота из поврежденной цистерны перелита в целую и отправлена грузополучателю. Специалисты аварийно-спасательного отряда "Экоспаса" обработали очаг утечки кислоты дезактиватором, угрозы экологии нет. Оцепление транспортной полиции вокруг цистерны снято. Проблема устранена", - сказали в пресс-службе.

Утром 2 декабря на станции Борзя Забайкальской железной дороги в одной из цистерн с серной кислотой обнаружили течь. Цистерну переместили на запасной путь и выставили оцепление. Кроме того, был перекрыт доступ к перрону, где из-за течи образовалась небольшая лужа с кислотой.

Инцидент не повлиял на железнодорожное движение.