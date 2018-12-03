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В Забайкалье устранили последствия утечки серной кислоты на вокзале

Угрозы экологии нет

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Последствия утечки серной кислоты из железнодорожной цистерны на вокзале в городе Борзе Забайкальского края полностью устранены. Угрозы экологии нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.

"Серная кислота из поврежденной цистерны перелита в целую и отправлена грузополучателю. Специалисты аварийно-спасательного отряда "Экоспаса" обработали очаг утечки кислоты дезактиватором, угрозы экологии нет. Оцепление транспортной полиции вокруг цистерны снято. Проблема устранена", - сказали в пресс-службе.

Утром 2 декабря на станции Борзя Забайкальской железной дороги в одной из цистерн с серной кислотой обнаружили течь. Цистерну переместили на запасной путь и выставили оцепление. Кроме того, был перекрыт доступ к перрону, где из-за течи образовалась небольшая лужа с кислотой.

Инцидент не повлиял на железнодорожное движение.

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РоссияЗабайкальский край
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