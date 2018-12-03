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Трассу от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре закрыли для автобусов из-за непогоды

Ограничения снимут после улучшения погоды

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Движение маршрутных автобусов ограничили по трассе Хабаровск - Комсомольск-на- Амуре из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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"С 10:00 (03:00 мск) 3 декабря в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда... в превентивных целях введено ограничение для движения маршрутных автобусов по автодороге Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, участок дороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Ограничения на 400-километровой трассе, соединяющей столицу региона с Комсомольском, будут действовать до улучшения погоды. По данным Дальневосточного Гидрометцентра, в Хабаровском крае ожидается метель, ветер может усилиться до 10-16 м/с, а в ряде районов - до 20 м/с. В частности, в Хабаровске в понедельник воздух прогреется до двух градусов выше нуля, в то время как в отдельных районах на севере края температура опустится до минус 21. На погоду в регионе оказывает влияние циклон, пришедший с запада.

В связи со сложными метеоусловиями главам районов и взаимодействующих структур даны рекомендации по проведению превентивных мероприятий, отмечается в релизе МЧС. Из-за сильного ветра возможны аварии на ТЭК и ЖКХ, обрывы ЛЭП, нарушения на линиях связи, ограничения транспортного сообщения.

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РоссияХабаровский край
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