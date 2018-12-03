Две новые солнечные электростанции начали работать в Саратовской области

САРАТОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Две солнечные электростанции (СЭС) мощностью 10 МВт и 15 МВт введены в эксплуатацию в Саратовской области, сообщил ТАСС представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

"В Саратовской области компанией введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции. Это Новоузенская СЭС мощностью 15 МВт и вторая очередь Орлов-Гайской СЭС мощностью 10 МВт", - сказал Комаров.

Он уточнил, что обе станции уже подключены к сети. Прогнозируемая годовая выработка Новоузенской СЭС составляет 18 гигаватт-час, второй очереди Орлов-Гайской СЭС - 12 гигаватт-час. По словам Комарова, этого объема электроэнергии достаточно для снабжения 15 тыс. домохозяйств.

Собеседник агентства добавил, что инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступает группа компаний "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "Роснано"). Общая сумма инвестиций в проект новых станций составила более 2 млрд рублей.

"В 2017 году компания уже построила в регионе две солнечные электростанции: это Пугачевская СЭС мощностью 15 МВт и первая очередь солнечной электростанции в селе Орлов Гай. Таким образом, после ввода в эксплуатацию новых станций суммарная мощность объектов солнечной генерации в Саратовской области составила 45 МВт", - отметил представитель министерства, добавив, что в планах увеличить совокупную мощность СЭС в регионе до 100 МВт.

Ранее две СЭС, построенные в 2018 году в Саратовской области, получили право на участие в торговле электрической энергией на оптовом рынке и начали поставки энергии в сеть. До сих пор солнечная электроэнергия использовалась в регионе в единичных случаях, когда требовалось подключить к сети удаленные объекты - туристические базы, охотничьи домики, коттеджи.