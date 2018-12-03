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Арктика сегодня

Школа моделирования арктических беспилотников открылась в Архангельске

До 12 декабря 50 участников проекта будут конструировать и программировать коптеры

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Школа моделирования беспилотных летательных аппаратов в арктических условиях для детей и молодежи "От молодежных моделей - к арктическим беспилотникам" открылась в понедельник в Северном Арктическом федеральном университете в Архангельске. Как рассказала ТАСС директор технопарка САФУ Мария Нестеренко, до 12 декабря 50 участников проекта будут конструировать и программировать коптеры.

"Пятьдесят ребят приехали на школу беспилотников из разных районов области, мы отбирали по принципу лучших эссе, участвуют представители школ колледжей, техникумов и вузов... У нас десять команд по пять человек, к каждой команде представлен модератор, до 11 декабря они будут собирать, проектировать, моделировать в командах, слушать лекции в технопарке САФУ, а 12 декабря пройдет фестиваль, где состоится очная защита проектов и демонстрация полетов беспилотников", - рассказала Нестеренко.

Как отметила собеседница агентства, каждой команде поставлена определенная задача. "Это не просто полет фантазии: пять заданий сформулированы на основе пяти лучших эссе, и еще пять подготовили наши заказчики: администрация Архангельска, "АГД Даймондс", группа компаний "Титан", "Ростелеком" и региональный Фонд капитального ремонта", - пояснила директор технопарка.

Лучшие работы будут поощрены призами и памятными подарками, а победители конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в САФУ. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

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