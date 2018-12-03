Аэропорт Симферополя начинает принимать задержанные из-за тумана рейсы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя готовится к приему первых рейсов в понедельник, которые не принимались из-за тумана. Первый борт планируется в ближайшие минуты, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"У нас были сложные метеоусловия, туман. Сейчас погода нормализуется. Планируем принимать воздушные суда", - сообщили в справочной.

Ранее в понедельник сообщалось, что в аэропорту Симферополя из-за плохой погоды были задержаны на прилет и вылет более десятка рейсов. Несколько рейсов отправили на запасной аэродром в Анапу.