{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэропорт Симферополя начинает принимать задержанные из-за тумана рейсы

Погода в районе воздушной гавани нормализуется

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя готовится к приему первых рейсов в понедельник, которые не принимались из-за тумана. Первый борт планируется в ближайшие минуты, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"У нас были сложные метеоусловия, туман. Сейчас погода нормализуется. Планируем принимать воздушные суда", - сообщили в справочной.

Ранее в понедельник сообщалось, что в аэропорту Симферополя из-за плохой погоды были задержаны на прилет и вылет более десятка рейсов. Несколько рейсов отправили на запасной аэродром в Анапу.

Теги
РоссияКрым
Матвиенко сообщила о регистрации брендов "Астраханская вобла" и "Астраханский верблюд"
Спикер Совета Федерации сообщила, что держит на личном контроле ситуацию с регистрацией региональных брендов
Читать полностью