В финальный этап конкурса на пост министра экологии Нижегородской области вышли 9 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Девять человек вышли в финальный этап конкурсного отбора на пост министра экологии Нижегородской области в рамках программы "Команда правительства", сообщил в понедельник ТАСС глава региона Глеб Никитин.

"В ходе жеребьевки между девятью претендентами были распределены экологические задачи для разрешения в рамках защиты программ, заседание комиссии по отбору кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области пройдет 4 декабря", - сказал он.

Никитин отметил, что экологическое направление - одно из важнейших в регионе. "Для меня оно стало ключевой темой для обсуждения в рамках Госсовета, прошедшего 23 ноября с участием главы государства. Очень жду результатов завтрашнего дня, рассчитываю на компетентность членов комиссии", - отметил глава региона.

По данным пресс-службы губернатора Нижегородской области, девять кандидатов были отобраны из 38 человек, претендовавших на эту должность.

Ранее Никитин сообщил, что более 150 "экологических задач" поставили жители региона перед кандидатами на пост министра экологии и природных ресурсов области. После проверки модераторами задачи будут публиковаться на портале, и каждый сможет проголосовать и поддержать волнующую его тему. В конце этапа 50 задач будут переданы на рассмотрение экспертной комиссии, состоящей из представителей экологической общественности Нижегородской области. Она отберет из них 25 самых значимых и актуальных.

Презентация программы "Команда правительства", о которой глава Нижегородской области доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.