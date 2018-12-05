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Личный файл для каждой коровы. Как роботы увеличивают надои, но не отменяют доярок

© Анастасия Богдашева/ТАСС
Владимир Козлов стал участником программы роботизации ферм и получил грант в размере 10 млн рублей. За пять лет коров у него стало в пять раз больше, и пришлось покупать дополнительное оборудование

Одноглазая кошка по кличке Кутузов — особый сотрудник фермы Владимира Козлова. Она отвечает за противомышиные мероприятия и контролирует качество молока. "Ловкая и внимательная кошка, — рекомендует ее глава предприятия. — Еды много не просит: плеснул молочка, она и довольна".

В Калужской области реализуется проект "100 роботизированных ферм", и Владимир Козлов — один из его участников. В кабинете предпринимателя стоит компьютер, с помощью которого корректируются все процессы на ферме. В специальной программе есть информация о каждой корове — их у Владимира Александровича 500. Компьютер показывает, сколько каждая из них съела, сколько дала молока, давно ли болела.

"С появлением роботов на ферме удои увеличились в среднем на два-три литра с каждой дойки. Плюс эта система умная: если в одном соске молоко кончилось, она не будет мучить до крови: просто перестанет доить", — объясняет глава предприятия. Сейчас у Козлова четыре доильных робота, один из них пока не задействован.

Дойка — дело добровольное

Дымчато-серые, коричневые и привычные бело-черные буренки просовывают навстречу рогатые головы сквозь забор загона. Но стоит протянуть руку, и корова немного отходит и укоризненно смотрит: зачем, мол, пришла.

Владимир Козлов перечисляет очевидные преимущества робота: он не болеет (а если и ломается, то чинится в течение пары-тройки часов), работает круглые сутки, не курит и не уходит в продолжительные запои. Держать робота выгодней: стоит он около 27 млн рублей, а заменяет десяток доярок — на их зарплаты и налоговые отчисления уходило бы куда больше.

© Анастасия Богдашева/ТАСС

Машину периодически нужно обслуживать: менять фильтры и смазывать шарниры. Стоит это примерно 100 тысяч рублей, но электронная рабочая сила все равно оказывается дешевле.

Доильный робот состоит из трех частей: это загон, куда заходит корова, так называемая "рука" со щетками и присосками, а также установка с мини-компьютером и резервуаром для молока.

Дойка на роботизированной ферме — дело добровольное. Чтобы убедиться в этом, затихаем в уголочке — автоматика для буренок привычна, а незнакомые люди могут спугнуть.

Щетка, лазер и щекотка

Через пару минут в ангар заходит коричневая кучерявая "немка". Она пьет из подогреваемых поильников и направляется к роботу, но по пути замечает нас. Тут появляется ветеринар Сергей Федюшин.

"Доча, ну что ты испугалась? Не бойся, тут все свои", — убеждает он корову и тихонечко направляет ее в загон. Как только животное заходит, сзади опускается шлагбаум, который не дает выйти, а спереди — кормушка с комбикормом. Буренка отвлекается на еду, и в работу вступает "рука" — с помощью лазера она находит вымя и моет соски щетками. Потом надеваются присоски и начинается дойка.

© Анастасия Богдашева/ТАСС

По трубам молоко поступает в специальный резервуар, оттуда берется проба. И если с качеством все нормально, по трубам оно поступает в холодильник. Забракованное молоко сливается в специальные ведра, им потом кормят телят.

На мониторе видно, сколько времени идет дойка, сколько литров собрано и в норме ли микробиологические показатели. Компьютер идентифицирует корову и записывает результаты каждой дойки в личную карточку.

Как только процесс завершен, вымя еще раз промывается, а щетки и присоски дезинфицируются перекисью водорода. Кормушка убирается, и корова может спокойно выйти.

Главный вопрос, который меня беспокоит, — не больно ли буренкам?

© Анастасия Богдашева/ТАСС

"Некоторым настолько нравится процесс, что подходят несколько раз подряд, — объясняет Владимир Козлов. Но технику не обманешь. Когда буренка заходит, робот считывает ее код, и если с момента последней дойки прошло меньше пяти часов, прогоняет. — Сверху опускается проводочек с мелкими токами, щекочет корову, и она уходит".

Ручная работа

В среднем каждая корова на роботизированной ферме дает около 25 литров молока в сутки. Есть и рекордсменки, дающие по 40 литров. Самые большие надои бывают после появления на свет телят.

Интересно, что на ферме все-таки есть доярки. Но они работают с только что отелившимися буренками. Из-за родов у животных меняются физиологические параметры, и такую тонкую и нежную работу машине не доверяют. Поэтому доярки уверены, что электронные рабочие не скоро полностью заменят ручной труд.

© Анастасия Богдашева/ТАСС

Наиболее молочными, по словам хозяина фермы, считаются немецкие буренки, но молоко они смогут давать максимум лет пять. Отечественные коровы продуктивны в течение лет восьми-девяти, но средний надой в день чуть меньше.

Закупать новых коров невыгодно, поэтому на ферме Козлова буренок еще и разводят. Для этого здесь держат элитных быков.

"Хорошо, если роды идут несколько дней подряд, успеваешь все подготовить. Поэтому специально делаю все для того, чтобы подогнать примерно под один срок", — поясняет ветеринар Сергей Федюшин.

© Анастасия Богдашева/ТАСС

Сергею всего 21 год, но в профессиональной среде он считается одним из лучших. На этой ферме он ввел консервацию кормов для увеличения надоев и специальную систему выхаживания новорожденных телят. По его словам, очень важно в первые часы жизни сформировать иммунитет телят, поэтому им обязательно дают особый продукт беременных коров — молозиво, делают прививки, при необходимости переливают кровь. Важным моментом в становлении здорового организма является чистота, поэтому загоны для малышей чистят два или три раза в неделю.

О качестве и количестве

Владимир Козлов стал одним из первых участников региональной программы и получил грант в размере 10 млн рублей. Начиналось производство с 80 голов и двух доильных роботов. За пять лет поголовье увеличилось больше чем в пять раз, и пришлось покупать дополнительное оборудование.

"Как и везде, надо сначала наладить рынок сбыта. Пока молоко я перепродаю фермерам, которые делают из него сыр, сливки и сметану. Еще часть отвожу на молокозавод", — рассказывает Владимир Козлов.

Фермер уверен, что потребность в натуральном молоке с каждым годом будет только увеличиваться. По его словам, на рынке сейчас много фальсификата. Настоящее молоко не может храниться месяц — максимум семь суток. То, что собрано на роботизированной ферме, даже без пастеризации не скиснет в течение пяти дней. Секрет в резком перепаде температур: парное молоко сразу попадает в холодильник, где всего плюс три градуса.

Кошка Кутузов Анастасия Богдашева/ТАСС
Кошка Кутузов
© Анастасия Богдашева/ТАСС

Кроме автоматизированной проверки качества, на ферме Владимира Козлова действует запасная, не очень современная, но интуитивно понятная: здешнее молоко каждый день одобряют телята и кошка Кутузов.

Анастасия Богдашева

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