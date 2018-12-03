Новый генплан Ялты предполагает открытие 12,5 км новых пляжей

Власти Петербурга не получали заявку от РПЦ на передачу Благовещенской церкви

В комитете имущественных отношений уточнили, что сейчас на рассмотрении находится обращение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия

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