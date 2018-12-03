Новый генплан Ялты предполагает открытие 12,5 км новых пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря./ТАСС/. Новый генеральный план Ялты предполагает открытие 12,5 км новых пляжей, создание новых рабочих мест, а также парковок, эстакады для транзитного транспорта. Об этом сообщается на сайте Ялтинского городского совета на сессии которого в понедельник был утвержден генплан.
Все существующие градостроительные документы Ялты были приняты в 2013 году, когда Крым находился в составе Украины. В мае 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов запретил строительство в городе и ближайших к нему поселках по генеральным планам, разработанным в украинский период.
"Единогласно депутаты проголосовали за утверждение генерального плана муниципального образования… Планируется ликвидировать очередь на земельные участки льготной группы населения, создание до 2035 года более 14 тыс. рабочих мест, открытие 12,5 км новых пляжей", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что предполагается строительство перехватывающих парковок, двухуровневой эстакады для транзитного транспорта, организация туристического вело- и электротранспорта, ограничение въезда в населенные пункты.
В Крыму после воссоединения с Россией ведется масштабная работа по разработке градостроительной документации всех населенных пунктов. Она проводится в рамках ФЦП социально-экономического развития полуострова.