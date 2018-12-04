На Чукотке испытают новые образцы спутниковых ошейников для отслеживания домашних оленей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Чукотки в декабре испытают два новых образца спутниковых ошейников для отслеживания домашних северных оленей. Предыдущие образцы не прошли испытания в тундре и были доработаны компанией-поставщиком, сообщил ТАСС во вторник первый заместитель начальника промышленной и сельскохозяйственной политики региона Сергей Давидюк.

"Два доработанных образца спутниковых ошейников для оленей будут испытаны в декабре в сельхоздпреприятии "Амгуэма". Они отличаются от ранее переданных передатчиками, в основе которых заложены трекеры, хорошо зарекомендовавшие себя на Чукотке в спутниковых телефонах", - рассказал Давидюк.

Предыдущий опытный образец, тестировавшийся в Канчаланской тундре для отслеживания стада оленей, перестал подавать сигналы спустя месяц после начала использования. По словам Давидюка, чукотским хозяйствам нужна минимальная гарантия работы такого ошейника на полгода - от корализации до корализации (сортировки стада для проведения зоотехнических и ветеринарных мероприятий).

Ошейники необходимы для того, чтобы отслеживать передвижение оленей в тундре. Их надевают на самцов или важенок (взрослых самок северного оленя), которые могут увести за собой часть стада, чтобы в случае пропажи можно было найти животных. Сигнал от ошейника поступает на мониторы в региональном департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики, а также в самом хозяйстве. Чиновник добавил, что в прошлом году из-за таких отколов было потеряно порядка 20 тыс. оленей, а финансовые потери региона только в части нереализованного мяса составили 200 млн рублей.

В случае удачных испытаний правительство региона закупит 700-800 таких ошейников (они надеваются на 10-15 оленей на стадо в две-три тысячи голов) для 68 бригад Чукотки. Сейчас в чукотской тундре пасется порядка 170 тыс. оленей. Оленеводство является одним из традиционных видов деятельности коренного населения, а в селах зачастую единственной сферой занятости. В 2017 году отрасль получила от регионального правительства поддержку на 930 млн рублей.