Коренные народы предложили создать в Хабаровском крае Национальный культурный центр

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края планирует создать в регионе Национальный центр, где желающие могли бы познакомиться с культурой и историей народностей. Об этом сообщила во вторник президент ассоциации Любовь Одзял.

По ее словам, возможность создания такого центра сейчас прорабатывается с правительством Хабаровском края.

"Хабаровский край является третьим по численности коренных народов регионом РФ. Здесь проживают восемь народов, для которых край - историческая родина. Для развития культуры, сохранения истории и традиций в регионе нужно создать Национальный культурный центр, Дом коренных народов", - сказала Одзял в ходе стартовавшего в Хабаровске во вторник семинара "Реализация государственной национальной политики в субъектах РФ".

Предполагается, центр объединит все очаги национальной культуры региона, станет местом, где будет устроена выставка народных ремесел, книжная выставка, где мастера смогут обучать желающих созданию уникальных вещей, а народный хореографический ансамбль "Сэнкурэ" получит собственную площадку для репетиций. Такие культурные центры есть в Бурятии, на Таймыре, на Ямале, отметила глава ассоциации.

"Создание центра будет способствовать также привлечению туристов в регион. Под эти цели мы бы хотели переориентировать одно из учреждений культуры в центре города, [что важно] для удобства посещающий край людей", - добавила она.

На территории Хабаровского края исторически проживают коренные малочисленные народы: нанайцы, ульчи, удэгейцы, нивхи, орочи, негидальцы, эвенки, эвены. По последним официальным данным, в крае насчитывается менее 23 тыс. представителей этих народов, по данным ассоциации - почти 26 тыс.