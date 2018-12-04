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Прокуратура решила изъять четырех енотов и двух белок после проверки в зоопарке Петербурга

Организацию оштрафовали на 65 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга в ходе проверки в контактном зоопарке в Курортном районе города обнаружили четырех енотов-полоскунов и двух белок, которые содержались с нарушениями. Как сообщила пресс-служба ведомства, животные будут изъяты из зоопарка.

"Четыре енота-полоскуна и две белки будут изъяты в порядке, установленном статьей 59 Федерального закона № 52-ФЗ "О животном мире", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе прокуратуры города ТАСС пояснили, что зоопарк при проверке не смог предоставить на животных необходимые документы, они были не чипированы и не зарегистрированы должным образом на ветеринарной станции, однако, несмотря на это, демонстрировались детям. "Непосредственным изъятием будет заниматься управление по ветеринарии Санкт-Петербурга, скорее всего, они будут направлены в передержку, а дальше решат специалисты", - добавили в ведомстве.

Кроме того, по информации прокуратуры, в контактном зоопарке "Радуга" также выявлен ряд других нарушений по содержанию животных, за что ответственные сотрудники организации были оштрафованы в общей сложности на 65 тыс. рублей.

ТАСС запросил в городском управлении по ветеринарии комментарий о дальнейшей судьбе животных.

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